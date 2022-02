CIAK, MI GIRA - ANCHE IERI INCASSUCCI. “NIGHTMARE ALLEY” DI GUILLERMO DEL TORO, MALGRADO LE SUE FORTI NOMINATIONS AGLI OSCAR, È PRIMO NEGLI INCASSI CON 36 MILA EURO E 6.054 SPETTATORI, SEGUITO DI UN SOFFIO DA “GHIACCIO” DI FABRIZIO MORO, CON 35 MILA EURO E 4.719 SPETTATORI - NON CAPISCO PERCHÉ NON HANNO GIÀ RIPRESENTATO IN SALA “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO, MA FORSE NETFLIX NON VUOLE PERDERE SPETTATORI SULLA PIATTAFORMA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nightmare alley

Anche ieri incassucci. “Nightmare Alley” di Guillermo Del Toro, malgrado le sue forti nominations agli Oscar, miglior film, fotografia, scenografia, costumi, è primo negli incassi con 36 mila euro e 6.054 spettatori, seguito di un soffio da “Ghiaccio” di Fabrizio Moro con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni con 35 mila euro e 4.719 spettatori.

ghiaccio

Arrivano poi al terzo posto “Spider-Man: No Way Home” con 16 mila euro, “Il lupo e il leone” con 15 mila euro, “King Richard” con 8 mila euro.

“Gli occhi di Tammy Faye”, che ha ricevuto una nominations per Jessica CHastain, attrice protagonista, si deve accontentare di un nono posto con 4 mila euro. Pochino.

e' stata la mano di dio

Non capisco perché non hanno già ripresentato in sala “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, ma forse Netflix non vuole perdere spettatori sulla piattaforma. E poi è stato molto visto.

Vi consiglio anche oggi di recuperare sulle piattaforme i film candidati all’Oscar meno visti, “Coda – I segni del cuore” di Sian Hader su Amazon Prime, ad esempio, o “The Tragedy of Macbeth” di Joel Coen su Appletv, candidato solo per l’incredibile interpretazione di Denzel Washington oltre che per la fotografia di Bruno Delbonnel.

