CIAK, MI GIRA! - ARRIVA QUALCHE FILM NUOVO, MA LE COSE NON CAMBIANO E “C’È ANCORA DOMANI” DOMINA ANCHE LA GIORNATA DI IERI CON 251 MILA EURO. IL NAPOLEONE BAMBACIONE DI JOAQUIN PHOENIX È SECONDO CON 143 MILA EURO, MENTRE L’ULTIMO FILM DI WOODY ALLEN “UN COLPO DI FORTUNA” È TERZO CON 67 MILA EURO - VEDO CHE QUELLO CHE PER I CAHIERS DU CINÉMA DOVREBBE ESSERE IL MIGLIOR FILM DELL’ANNO, L’ARGENTINO “TRENQUE LAUQUEN” VERRÀ RILANCIATO A DICEMBRE CON VARIE PROIEZIONI SPECIALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 1

Arriva qualche film nuovo, come “Un colpo di fortuna” di Woody Allen, ma le cose sostanzialmente non cambiano e “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi domina anche la giornata di ieri con 251 mila euro, 45 mila spettatori forte di 454 sale e un totalone di 27 milioni 989 mila euro, diciamo 28 mila euro, che arriveranno a 30 entro la fine del weekend. "Napoleon” di Ridley Scott con Joaquin Phoenix bambacione dietro alle sottane della Josephine di Vanessa Kirby, è secondo con 143 mila euro, 22 mila spettatori forte di 418 sale con un totale di 5 milioni 992 mila euro.

Un colpo di fortuna - Coup de chance di woody allen

L’ultimo film di Woody Allen, già presentato fuori concorso a Venezia, “Un colpo di fortuna”, un buon film, è terzo con 67 mila euro, 10 mila spettatori e 274 sale. Un buon richiamo. Quarto posto per “Paolo Conte alla Scala”, film concerto cje incassa 43.410 euro, con 5 mila spettatori e 191 sale, un soffio in più, ma solo di incasso di “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente", quinto con 43 mila euro, 6.301 spettatori in 192 sale con un totale di 5 milioni 39 mila euro. Scende al sesto posto il serissimo film di Albanese “Cento domeniche” con 28 mila euro, 4.957 spettatori in 221 sale con un totale di 1 milione 280 mila euro.

palazzina laf 3

Lo segue al settimo posto “Diabolik, chi sei?” dei Manetti bros con 27 mila euro, 4.618 spettatori in 288 sale e un totale di 412 mila euro. Sale “Palazzina LAF”, opera prima di Michele Riondino dedicata alla vita a Taranto per i lavoratori dell’ILVA, 21.638 euro, 4 mila spettatori, un totale di 255 mila euro. Non è un film perfetto, ma è un film sentito, civile e importante. Sale anche “Godzilla Minus One”, 33° della serie giapponese, con 21.416 euro, 2.280 spettatori e un totale di 116 mila euro. Decima la commedia “La guerra dei nonni” di Gianluca Ansanelli, 20 mila euro, 3.559 spettatori e un totale di 365 mila euro.

LA CHIMERA

11° posto per “La chimera” di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor, finora l’unico film italiano davvero considerato all’estero, 19 mila euro, 3.139 spettatori e un totale di 291 mila euro. Domani, venerdì 8 dicembre, al Cinema Troisi di Roma sia alle 15 che alle 18 lo presenterà il protagonista, Josh O’Connor. La riedizione in 4K dei “Goonies” di Richard Donner è 12° con 17 mila euro, 2.219 spettatori e un totale di 51 mila euro. L’horror calabrese distribuito dalla Warner Bros “Home Education”, opera prima di Andrea Nadia è 14° con 15 mila euro, 2258 spettatori. Al 25° posto lotta “I limoni d’inverno” di Caterina Carone e incassa 2.762 euro con 433 spettatori fedeli in 19 sale. Al 26° posto troviamo al suo primo giorno il complesso “Il male non esiste” del giapponese Ryusuke Hamaguchi.

PROIEZIONI DI TRENQUE LAUQUEN

29° posto per l’horror parmense “Il paese del melodramma” di Francesco Barilli con Luc merenda in versione Morte Secca, 2007 euro, 299 spettatori in sei sale. 51° posto per l’opera prima di Alessandro Roia “Con la grazia di un Dio” con Tommaso Ragno, 729 euro, 105 spettatori in 9 sale.

Vedo che quello che per i Cahiers du Cinéma dovrebbe essere il miglior film dell’anno, l’argentino “Trenque Lauquen” di Laura Citarella, presentato a Orizzonti a Venezia, ieri era 92° con 206 euro, 38 spettatori in una sala. Mi ha scritto Iris Peralta che lo distribuisce come Exit Media e mi ha detto che il film verrà rilanciato a dicembre con varie proiezioni speciali, ad esempio a Roma al Troisi il 13 dicembre. Mi hanno scritto anche dal Queer Festival International di Palermo che lo hanno fatto vedere assieme a una retrospettiva dei film della regista. Ottimo.

c'e ancora domani 3 il paese del melodramma Il paese del melodramma Trenque Lauquen josh o connor e alice rohrwacher sul set di la chimera LA CHIMERA Trenque Lauquen c'e ancora domani 2 vanessa kirby napoleone joaquin phoenix e vanessa kirby napoleone vanessa kirby e joaquin phoenix napoleone c e ancora domani paola cortellesi woody allen sul set di un colpo di fortuna coup de chance paola cortellesi c e ancora domani 3 Un colpo di fortuna - Coup de chance di woody allen

la chimera di alice rohrwacher LA CHIMERA Il paese del melodramma Trenque Lauquen palazzina laf 7 palazzina laf 1 Paolo Conte alla Scala palazzina laf 2 joaquin phoenix napoleone Paolo Conte alla Scala woody allen sul set di un colpo di fortuna coup de chance