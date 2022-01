CIAK, MI GIRA - BELLO SCONTRO IERI, GIORNO DELLA BEFANA, TRA “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” E “BELLI CIAO” CON PIO E AMEDEO. VINCE COME INCASSI IL PRIMO, COME NUMERO DI SPETTATORI IL SECONDO. “LA CROCIATA” DI E CON LOUIS GARREL E LA MOGLIE LAETITIA CASTA, È VENTESIMO CON UN INCASSO DI 2.237 EURO. SFIGATISSIMO, IL GIORNO DELL’ANTEPRIMA AL NUOVO SACHER DI ROMA, LOUIS GARREL MANDAVA UN VIDEO DAL TERRAZZINO DI UN ALBERGO DI LIONE, DOVE SI ERA QUARANTENATO PERCHÉ POSITIVO E SALUTAVA IL PUBBLICO E IL PADRONE DI CASA, NANNI MORETTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Bello scontro ieri, giorno della Befana, tra “Spider-Man: No Way Home” con Tom Holland e Zendaya e “Belli ciao” con i comici foggiani Pio e Amedeo.

Vince come incassi il primo, 249 mila euro contro 236 mila, ma vince il secondo come numero di spettatori, 32 mila contro 31 mila. Come numero di sale, “Belli ciao” ne aveva 413 e “Spider-Man” 345, però.

I totali portano l’uomo ragno a 21,2 milioni e “Belli ciao” a 1,7, inoltre maledetto dalla cattivissima recensione di Maurizio Porro sul “Corriere della Sera”, che parla di “mancanza di originalità e uno sfogo di volgarità degno di miglior causa”, “La vergogna ci impedisce di ripetere come viene storpiato il nome della Bocconi, mentre qualche spruzzatina di razzismo casual per tutti non guasta mai”. Ma se il povero Nunziante ha cercato di togliere qualsiasi volgarità… mah?

Al terzo posto con 208 mila euro, e ben 559 sale, “Me contro te il film: Persi nel tempo”, che arriva a 1,7 milioni totali. Quarto “Matrix Resurrections” con 162 mila euro con un totale di 1,4, quinto “The King’s Man” con 122 mila euro.

un eroe di asghar farhadi 4

“La Befana vien di notte II” è solo ottavo con 67 mila euro con un totale di 374 mila euro. Al decimo posto troviamo il potente iraniano “Un eroe” di Asghar Farhadi, che ho visto anche io ieri in una sala piena non così vuota, il Mignon di Roma, 46 mila euro. Ottimo film. In tempi normali la sala sarebbe stata piena. Ovviamente.

louis garrel quarantenato in un hotel di lione

“La crociata” di e con Louis Garrel e la moglie Laetitia Casta, uscito da due giorni in 17 sale è ventesimo con un incasso di 2.237 euro.

Sfigatissimo, il giorno dell’anteprima al Nuovo Sacher di Roma, Louis Garrel mandava un video dal terrazzino di un albergo di Lione, dove si era quarantenato perché positivo e salutava il pubblico e il padrone di casa, Nanni Moretti. Buona proiezione a tutti.

