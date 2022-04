CIAK, MI GIRA! CE LO POTEVANO DIRE CHE C’ERA UNA STORIELLA GAY PRECEDENTE TRA IL DUMBLEDORE DI JUDE LAW E IL GRINDELWALD DI MADS MIKKELSEN, PROTAGONISTI DI“ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE”. IN CINA L'ALLUSIONE ALLA LORO VECCHIA STORIA E' STATA TAGLIATA CON 6 MINUTI DI SFORBICIATELLA. DA NOI IERI ERA CLAMOROSAMENTE PRIMO CON 617 MILA EURO E UN TOTALE DI 2 MILIONI DI EURO. SECONDO POSTO PER “SONIC 2 – IL FILM” CON 146MILA EURO. TERZO POSTO PER “MORBIUS” CON JARED LETO, CON SOLO 42MILA EURO… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

I segreti di Silente 2

Ce lo potevano dire che c’era una storiella gay precedente tra il Dumbledore di Jude Law e il Grindelwald di Mads Mikkelsen, protagonisti dello spettacolare, anche se non molto amato dai critici “Animali Fantastici: I segreti di Silente” di David Yates, che ha aperto giovedì in America con una preview da 6 milioni di dollari per farne 15 ieri e dovrebbe arrivare a 40 milioni nel weekend, mentre in Cina ha aperto con 9,7 milioni di dollari il primo giorno la settimana scorsa e 15, 5 nel weekend e da noi ieri era clamorosamente primo con 617 mila euro e un totale di 2 milioni di euro. Non mi odiate, non faccio spoiler perché è già un caso internazionale il fatto che l’allusione allo loro vecchia storia in Cina è stata tagliata con 6” di sforbiciatella su 142’ di film.

sonic 2 - il film

Certo, se un film si chiama I segreti di… qualche segreto ci deve pur essere. E comunque si tratta di due star belle e amate in tutto il mondo come Jude Law e Mads Mikkelsen non dei nostri pur validi Luca Argentero e Eduardo Scarpetta che si baciano nella serie “Le fate ignoranti” diretta da Ferzan Ozpetek per Disney+. Secondo posto in Italia ieri per “Sonic 2 – Il film”, massacrato da “Animali fantstici”, 146 mila euro con un totale di 2 milioni. In America giovedì aveva incassato 4, 4 milioni di dollari.

I segreti di Silente

Terzo posto per “Morbius” con Jared Leto, con solo 42 mila euro e un totale di 2, 6 milioni, arrivato a un totale globale di 129 milioni, davvero poco per diventare un successo, mentre “The Batman” naviga ormai a 738 milioni di dollari. Quarto posto per “Troppo cattivi (The Bad Guys)” della Dreamworks con 29 mila euro per un totale di 1,9 milioni, Al quinto posto arriva il primo dei due film italiani in classifica, cioè “Gli idoli delle donne” con Lillo-Greg-Corrado Guzzanti, con un abbastanza disastroso risultato di 24 mila euro con 290 sale e un totale di 44 mila euro.

jared leto morbius

Ma veramente produttori e distributori pensavano che potesse andare bene? Non era meglio spararselo subito su una piattaforma e chi s’è visto s’è visto? Io intanto mi sono visto un’altra puntata di “Moon Knight” con Oscar Isaacs che non si capisce mai se è una sorta di Fantozzi un Tom Cruise o un supereroe e altre due di “Le fate ignoranti” dove il personaggio di Ambra trionfa e è spuntato il bellone turco Burak Deniz, idolo delle serie televisive turche. Dice che se vuole scopà la Capotondi e che è etero…

