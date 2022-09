CIAK, MI GIRA! - CHE BOMBA IL DOCUMENTARIO SU DAVID BOWIE. AL SUO SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, SU TRE, OGGI È AHIMÉ L’ULTIMO, “MOONAGE DAYDREAM” DI BRETT MORGEN È AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA E INCASSA 132 MILA EURO - SECONDO POSTO PER LA RIEDIZIONE DI “AVATAR” DI JAMES CAMERON, 119 MILA EURO CON UN TOTALE DI 1,9 MILIONI - DONT’ WORRY, DARLING” DI OLIVIA WILDE CON LA COPPIA FLORENCE PUGH – HARRY STYLES È AL TERZO POSTO 82 MILA EURO CON UN TOTALE DI 1,1 MILIONI DI EURO, TRA I RARISSIMI FILM CHE FUNZIONINO IN SALA CHE NON SIANO LEGATI A SUPEREROI O A CARTONI ANIMATI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

moonage daydream 4

Che bomba il documentario su David Bowie. Al suo secondo giorno di programmazione, su tre, oggi è ahimé l’ultimo, “Moonage Daydream” di Brett Morgen è al primo posto in classifica e incassa 132 mila euro portando 15. 743 spettatori al cinema. E, essendo lungo 2h 20' ha uno spettacolo in meno degli altri film. Secondo posto per la riedizione di “Avatar” di James Cameron, che trovate anche su Prime, ma che, evidentemente, il pubblico più giovane vuole vedere su grande schermo, meglio in Imax, assieme ai fan, 119 mila euro con un totale di 1,9 milioni.

dont worry darling 13

Un successo che dimostra che il pubblico non è così stupido come pensano produttori e distributori e sceglie accuratamente cosa vedere in sala. E che è più forte in Italia e in Francia, dove è rigorosamente primo questo weekend e in questi giorni, rispetto agli Stati Uniti, dove è terzo. “Dont’ Worry, Darling” di Olivia Wilde con la coppia Florence Pugh – Harry Styles, che è primo in America, qui, è al terzo posto 82 mila euro con un totale di 1,1 milioni di euro, tra i rarissimi film che funzionino in sala che non siano legati a supereroi o a cartoni animati.

ti mangio il cuore

Quarto posto per il mafia-movie/orecchietta-movie/Elodie movie “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, 28 mila euro ieri con un totale di 308 mila euro, il film italiano preferito in questi giorni dal nostro pubblico, che vedo, malgrado l’incasso non esaltante, come un successo sia per la scoperta di una star, Elodie, sia per il ritorno al genere nella maniera più giusta, cioè dentro un contesto realistico. Con un lancio più forte il film avrebbe potuto ottenere un risultato più importante, ma già questo posizionamento mi sembra interessante.

penelope cruz in l immensita 3

Quinto e sesto posto in classifica per i film italiani reduci dal concorso veneziano, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con 20 mila euro e un totale di 1, 4 milioni e “L’immensità” di Emanuele Crialese con 16 mila euro e un totale di 722 mila euro. Vi ricordo che domani, 29 settembre, esce “Siccità”, commedia amara romana di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi. Penso che Virzì abbia ancora un pubblico molto interessato, anche se è proprio la commedia all’italiana alla Ettore Scola, genere che sa fare benissimo, che è diventata un po’ fuori moda. Ma in questo paese molte cose temo che siano fuori moda.

DANTE DI PUPI AVATI

Domani esce anche il “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto che non fa Dante, ma il vero protagonista, cioè Boccaccio (e allora perché lo intitoli “Dante”?), il giovane Alessandro Sperduti che fa Dante, gli scomparsi nel frattempo Gianni Cavina e Paolo Graziosi, ma anche attore totalmente stracult come Alessandro Haber, Enrico Beruschi, Erika Blanc, Leopoldo Mastelloni che fa Bonifacio VIII. Temo che, nel bene e nel male, sia imperdibile.

Tutti a bordo

Altre uscite il giallone “Omicidio nel West End” di Tom George con Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Harris Dickinson, Adrien Brody, la commedia di Luca Miniero “Tutti a bordo” con Giovanni Storti, Carlo Buccirosso, Stefano Fresi, Giulia Michelini.

Omicidio nel West End Tutti a bordo Tutti a bordo Tutti a bordo Omicidio nel West End Omicidio nel West End moonage daydream 3 Omicidio nel West End dont worry darling 16 ti mangio il cuore 3 ti mangio il cuore 1 il signore delle formiche elio germano il signore delle formiche DANTE DI PUPI AVATI ti mangio il cuore 2 siccita di paolo virzi 2 penelope cruz in l immensita 2 DANTE DI PUPI AVATI DANTE DI PUPI AVATI il signore delle formiche dante di pupi avati valerio mastandrea siccita siccita di paolo virzi 3 penelope cruz l immensita penelope cruz in l immensita 1 il signore delle formiche di gianni amelio dont worry darling 2 moonage daydream 6 dont worry darling 17 dont worry darling 3 dont worry darling 5 moonage daydream 2 moonage daydream 7 james cameron avatar 3 avatar 1 moonage daydream 1 james cameron avatar 1 james cameron avatar 2 moonage daydream 5