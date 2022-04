CIAK, MI GIRA - CI PREPARIAMO ALLA PASQUA CON INCASSI TERRIBILMENTE BASSI E SCARSE POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LE COSE. NON SARÀ FACILE PER I CINEMA. VEDIAMO SE L’USCITA DI “ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE” MUOVERÀ QUALCOSA. PER LA CRONACA “SONIC 2 IL FILM” È PRIMO, MA CON SOLI 61 MILA EURO E UN TOTALE DI 1, 5 MILIONI. “MORBIUS” È SECONDO CON 41 MILA EURO, MA LO SCIENZIATO-VAMPIRO CAPELLONE DI JARED LETO È ORMAI DISSANGUATO. L’UNICO FILM ITALIANO PRESENTE IN CLASSIFICA È “CORRO DA TE” CON 8 MILA EURO E UN TOTALE DI 2, 1 MILIONI - VIDEO

animali fantastici - i segreti di silente

Marco Giusti per Dagospia

Ci prepariamo alle feste di Pasqua con incassi terribilmente bassi e scarse possibilità di migliorare le cose. Non sarà facile per i cinema. Vediamo se l’uscita, da domani in sala, di “Animali fantastici: I segreti di Silente” di David Yates con Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Mads Mikkelsen, muoverà qualcosa.

sonic 2 - il film

Per la cronaca “Sonic 2 Il film” è primo, ma con sole 61 mila euro e un totale di 1, 5 milioni. “Morbius” è secondo con 41 mila euro e un totale di 2, 5, ma lo scienziato-vampiro capellone di Jared Leto è ormai dissanguato e verrà spazzato via nelle feste da Animali fantastici.

troppo cattivi

“Troppo cattivi” è terzo con 14 mila euro e un totale di 1,9 milioni. Quarto posto per “C’mon C’mon” con Joaquin Phoenix in versione quasi veltroniana alla ricerca della felicità nella famiglia americana, 13 mila euro per un totale di 140 mila euro.

“The Batman” è finito al quinto posto con 11 mila euro con 9, 9 milioni di euro. Al sesto posto “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman con soli 8 mila euro.

the batman 5

L’unico film italiano presente in classifica è “Corro da te” con 8 mila euro e un totale di 2, 1 milioni.

Non pervenuto, ma lo possiamo valutare come non proprio positivo, l’incasso di “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi che, con tempismo davvero eccessivo, è stato salutato ieri come nuovo direttore creativo della linea di commedie della Fenix Entertainment.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

Tra le uscite pasquali vi segnalo “Ali & Ava – Storia di un incontro” di Clio Barnard, “Storia di mia moglie” di Ildiko Enyedi con Léa Seydoux e Gijs Naber, già visto un anno fa a Cannes, “Sundown” del messicano Michel Franco con Tim Roth, visto a Venezia lo scorso settembre, “Gli idoli delle donne” di Lillo&Greg e Eros Puglielli con Lillo e Greg e Corrado Guzzanti e Marco Marzocca, che magari quattro soldi li farà, e “Una madre, una figlia” di Mahamat Salah Haroun. Temo che ci siano molte più novità sulle piattaforme…

SONIC 2 - IL FILM