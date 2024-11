CIAK MI GIRA - COME ERA BEN PREVEDIBILE, IL POTENTE HORROR “TERRIFIER 3” DI DAMIEN LEONE CON IL CLOWN ASSASSINO ART, SALE SUBITO AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA CON 261 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 33 MILA RAGAZZETTI URLANTI COI POPCORN IN BOCCA PER UN TOTALE DI 1 MILIONE 788 MILA EURO - “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO È QUINDI SECONDO CON 140 MILA EURO, 20 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 5 MILIONI 268 MILA EURO – VIDEO

Incassi 8 novembre 2024

Marco Giusti per Dagospia

terrifier 3 8

Come era ben prevedibile, il potente horror “Terrifier 3” di Damien Leone con Art the Clown, il clown assassino, uscito in anteprima la notte di Halloween, sale subito al primo posto in classifica con 261 mila euro portando al cinema 33 mila ragazzetti urlanti coi popcorn in bocca per un totale di 1 milione 788 mila euro.

“Parthenope” di Paolo Sorrentino è quindi secondo con 140 mila euro, 20 mila spettatori e un totale di 5 milioni 268 mila euro. Terzo il più popolare “Uno rosso” con Dwayne Johnson già di ambientazione natalizia, 77 mila euro, 10 mila spettatori, che supera di poco “Berlinguer: la grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano e Paolo Pierobon, 76 mila euro, 11 mila spettatori un totale di 1 milione 574 mila euro. Vediamo se nel weekend le cose cambieranno.

parthenope - tesoro di san gennaro – celeste dalla porta

Quinto posto per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, 75 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 339 mila euro. Rimane al centro della classifica “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley con 70 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 1 milione 168 mila euro.

“Venom: The Last Dance” con Tom Hardy scende al settimo posto con 64 mila euro, 8 mila spettatori e un totalone di 6 milioni 209 mila euro. Segno che in Italia è piaciuto meno del previsto o che “Terrifier 3” gli ha rubato gli spettatori. Scende anche “Longlegs” di Oz Perkins, ottavo con 49 mila euro e un totale di 1 milione 225 mila euro.

nicolas cage longlegs

Al loro primo giorno non funzionano benissimo né “Eterno visionario” di Pirandello di Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio, regista e protagonista, che si ferma a 20 mila euro con 3 mila spettatori né “Anora” di Sean Baker con Mikey Madison, la scatenata commedia con sex worker che si sposa il figlio di un oligarca russo in America già Palma d’Oro a Cannes, 19 mila euro, 3 mila spettatori. Sarà un fine settimana complicato.

parthenope - peppe lanzetta parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito parthenope - tesoro di san gennaro – celeste dalla porta statuina di greta cool san gregorio armeno parthenope by paolo sorrentino gary oldman photo by gianni fiorito Parthenope by Paolo Sorrentino _ From left Celeste Dalla Porta and Stefania Sandrelli_ photo by GIanni Fiorito CELESTE DELLA PORTA - PARTHENOPE terrifier 3 4