CIAK, MI GIRA - “ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE” ANCORA NON SI BATTE. IERI DA NOI ERA PRIMO CON 527 MILA EURO E 492 SALE PER UN TOTALONE DI 5 MILIONI E MEZZO DI EURO. SECONDO “IL SESSO DEGLI ANGELI” DI PIERACCIONI, ANCHE SE CON UN INCASSO MODESTO, SOLO 200 MILA EURO. TERZO “SONIC 2 – IL FILM” – “GLI IDOLI DELLE DONNE” DI LILLO E GREG È NON PERVENUTO TRA I PRIMI DIECI AL BOX OFFICE ITALIANO. VABBÉ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

Incassi. Questa la situazione. “Animali fantastici – I segreti di Silente” in Italia, e in molte altre parti d’Europa, ancora non si batte. Ieri da noi era primo con 527 mila euro e 492 sale per un totalone di 5 milioni e mezzo di euro.

La Warner non si può certo lamentare, anche se in America il 22 aprile era terzo con 4, 1 milioni di dollari di incasso e un totale globale di 207 milioni di dollari grazie alla vecchia Europa.

alexander skarsgard the northman

Nello stesso giorno, però, esordivano il potente cartone animato “Troppo cattivi”, primo con 8 milioni di dollari e “The Northman” di Robert Eggers, secondo con 5 milioni di dollari. Un successone.

MASSIMO CECCHERINI LEONARDO PIERACCIONI IL SESSO DEGLI ANGELI

Da noi ieri era secondo invece “Il sesso degli angeli” di Pieraccioni con Sabrina Ferilli, Marcellino Fonte e Ceccherini anche se con un incasso modesto, solo 200 mila euro con 424 sale per un totale di 350 mila euro. Terzo è invece “Sonic 2 – Il Film” con 162 mila euro con 266 sale e un totale di 2, 9 milioni di euro.

sonic 2 - il film

Quarto posto per l’avventuroso un po’ demodée “The Lost City” con Jennifer Lopez e Channing Tatum con 143 mila euro e un totale di 231 mila euro. Solo quinto, dopo il buon esordio del primo giorno, il potente “The Northman” di Robert Eggers con il forzuto Alexander Skarsgard che, probabilmente, non ha le sale giuste per andare più avanti negli incassi, così arriva ieri a 132 mila euro con ben 307 sale per un totale di 273 mila euro.

competencia oficial finale a sorpresa

Sesto “Finale a sorpresa” di Cohn e Duprat con Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez con 99 mila euro e un totale di 157 mila euro. Settimo posto per il cartone animato “Hopper e il tempio perduto” con 74 mila euro e un totale di 99 mila euro. “Gli idoli delle donne” di Lillo e Greg è non pervenuto tra i primi dieci al box office italiano. Vabbé.

gli idoli delle donne gli idoli delle donne lillo e greg gli idoli delle donne 3 corrado guzzanti gli idoli delle donne 2 lillo e greg gli idoli delle donne 5 the northman antonio banderas penelope cruz oscar martinez competencia oficial finale a sorpresa competencia oficial finale a sorpresa. penelope cruz antonio banderas competencia oficial finale a sorpresa SONIC 2 - IL FILM SABRINA FERILLI LEONARDO PIERACCIONI - IL SESSO DEGLI ANGELI the northman nicole kidman the northman alexander skarsgard anya taylor joy the northman pieraccioni il sesso degli angeli LEONARDO PIERACCIONI - IL SESSO DEGLI ANGELI animali fantastici - i segreti di silente. anya taylor joy the northman 2 animali fantastici - i segreti di silente