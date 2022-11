CIAK, MI GIRA - “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” DI RYAN COOGLER CON LE SUE RAGAZZE POLITICHE E GUERRIERE PROCEDE TRANQUILLAMENTE PER LA SUA STRADA ANCHE QUESTA SETTIMANA DA NOI E DUBITO CHE POSSA VENIR DISTURBATO DA QUALCHE ALTRO FILM - IN AMERICA PENSANO CHE “BLACK PANTHER” DOVREBBE MANTENERE IL PRIMO POSTO ALMENO FINO ALL’ARRIVO, IL 16 DICEMBRE DELL’ATTESISSIMO NUOVO AVATAR DI JAMES CAMERON, CIOÈ “AVATAR: THE WAY OF WATER”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

black panther wakanda forever 3

“Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler con le sue ragazze politiche e guerriere che non hanno bisogno né di Salvini né di Crosetto, magari di qualche umile Giorgetti, con altri 158 mila euro, 62 spettatori a sala, e un totale di oltre 5 milioni di euro, procede tranquillamente per la sua strada anche questa settimana da noi e dubito che possa venir disturbato da qualche altro film. Searchlight punta parecchio sul curioso “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes cuoco vendicativo che invita un gruppo di prescelti per una terribile ultima cena alla Squid Game.

diabolik – ginko all’attacco

In America lo fanno uscire oggi in ben 3000 sale contro “Black Panther 2" e vanta comunque ottime critiche che lo dovrebbero spingere parecchio. Da noi ieri ha esordito al secondo posto con 55 mila euro e 7841 spettatori, 38 a sala, mentre la seconda avventura di Diabolik, cioè “Diabolik: Ginko all’attacco” dei Manetti Bros con l’oscuro Giacomo Gianniotti al posto di Luca Marinelli, Miriam un po’ strettina nella tuta da Eva Kant e Valerio Mastandrea come Ginko aiutato dal fido Piergiorgio Bellocchio era terzo con 48.890 euro e 7546 spettatori, 25 a sala su 298 sale.

Avatar - The Way of Water 4

Magari stasera i nuovi film andranno decisamente meglio. Ma in America pensano che “Black Panther2” dovrebbe mantenere il primo posto almeno fino all’arrivo, il 16 dicembre dell’attesissimo nuovo Avatar di James Cameron, cioè “Avatar: The Way of Water”, il film che si pensa possa dominare il mercato mondiale natalizio. In tutto questo “Bones and All” di Luca Guadagnino esce oggi in America in 5 sale specializzate tra New York e Los Angeles, buona fortuna! mentre uscirà in tutto il mondo con un numero giusto di sale dalla prossima settimana, il 23 novembre.

la stranezza pirandello

Ieri al quarto posto della classifica italiana troviamo la replica di “Harry Potter e la camera dei segreti” con 33 mila euro, 4.428 spettatori. Scende al quinto posto il potente “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo col pizzetto e il cappotto, come tutti sanno a parte Genny Sangiuliano, di Luigi Pirandello. Solo 30 mila euro, 4.959 spettatori, 20 a sala, e un totale però di 4 milioni 391 mila euro.

il principe di roma

Sesto posto per una new entry che pensavo potesse funzionare meglio, la commedia romana, ma in realtà è un remake romano di “Canto di Natale” di Dickens, “Il principe di Roma” di Edoardo Falcone con Marco Giallini come l’avido commerciante romano Bartolomeo Proietti, uno Scrooge che sogna di diventare nobile, Giulia Bevilacqua come la sua chiassosa tuttofare e amante, e i tre spiriti dei Natale passati che diventano qui morti ammazzati vip romani, come la Beatrice Cenci di Denise Tantucci, il Giordano Bruno di Filippo Timi e il papa Borgia di Giuseppe Battiston. Con tutti i suoi “li mortacci” e “vai a morì ammazzato” non è un film che possa proprio essere visto a Belluno o a Aosta, infatti raccoglie un sesto posto e 28 mila euro con 4.368 spettatori in 204 sale, cioè 21 a sala, pochino.

la signora harris va a parigi

Settimo posto per la commedia erotica per le signore del cinema Eden di Roma “Il piacere è tutto mio” con Emma Thompson che vuole capire cosa si è persa nella vita, 17 mila euro, 2.776 spettatori e un totale di 419 mila euro. Scivola, ahimé, all’ottavo posto “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio genio e scopatore, con 16 mila euro, 2.884 spettatori, 16 a sala, e un totale di 1, 5 milioni di euro. Nono posto per la commedia che io e Ciro Ippolito avremmo voluto vedere ieri, ma siamo arrivati tardi, “La signora Harris va a Parigi”, 11 mila euro, 1892 spettatori, 11 a sala.

the christmas show

Decimo “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund che almeno osa parlare di lotta di classe e di marxismo, 8 mila euro, 1273 spettatori, 33 a sala, 643 mila euro. Tra le prime visioni noto che “Belle e Sebastiane- Next Generation”, che magari crescerà nel weekend, è 11° con 7.820 euro, 1275 spettatori in ben 207 sale. Il quasi cinepanettone+reality “The Christmas Show” di Alberto Ferrari, prodotto dalla leccese Viva productions con Raoul Bova e Serena Autieri, Francesco Pannofino e Ornella Muti, lanciatissimo con serata di gala all’Odeon 2 di Milano alla presenza di 600 invitati in smoking, è 16° con 4027 euro, 626 spettatori nelle sue 81 sale, cioè 7 a sala. Insomma…

notte fantasma

17° posto per l’ottimo “Notte fantasma”, piccolo film sulla violenza e il razzismo di un poliziotto malato, Edoardo Pesce, con 3987 euro, 680 spettatori in 12 sale, 57 a sala, mentre l’altrettanto buono “Princess” di Roberto De Paolis è 20° con 3121 euro e 7 sale. Addirittura 24° il forte film francese con Vincent Lindon e Juliette Binoche di Claire Denis “Incroci sentimentali” con 2.175 euro. Un disastro. Più o meno per tutti.

