CIAK, MI GIRA - “IL GLADIATORE II” DI RIDLEY SCOTT CON PAUL MESCAL COME LUCIO VALERIO E PADRO PASCAL COME ACACIO (E PEPE), INCASSA LA BELLEZZA DI 309 MILA EURO CON 41 MILA SPETTATORI E UN TOTALONE DI 4 MILIONI 18 MILA EURO. GUAI AI VINTI! COME AVREBBE DETTO BANDECCHI SE AVESSE VINTO. SECONDO “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”. AL TERZO POSTO APPARE LA RIEDIZIONE A 30 ANNO DALL’USCITA DI “PULP FICTION”…

Marco Giusti per Dagospia

Anche di lunedì, con la poca voglia che di solito ha il nostro pubblico di andare al cinema, quasi pari a quella che ha di andare a votare, “Il gladiatore II” di Ridley Scott con Paul Mescal come Lucio Valerio e Padro Pascal come Acacio (e Pepe), e Connie Nielsen rifata non benissimo, incassa la bellezza di 309 mila euro con 41 mila spettatori e un totalone di 4 milioni 18 mila euro. Guai ai vinti! Come avrebbe detto Bandecchi se avesse vinto.

Secondo il film della Eagle su omofobia e bullismo, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 190 mila euro (però…) 30 mila spettatori e un totalone di 3 milioni 285 mila euro.

Al terzo posto appare la riedizione a 30 anno dall’uscita di “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson e John Travolta, 95 mila euro, 13 mila spettatori.

“Giurato numero 2”, il bellissimo legal thriller diretto a 94 anni da Clint Eastwood con Toni Colette e Nicholas Hoult è quarto con 83 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1 milione 154 mila euro.

Il film concerto “One Direction: This Is Us” è quinto con 47 mila euro e 4 mila spettatori, “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano con la parrucca riesce a incassare 40 mila euro e porta il film a 3 milioni 112 mila euro totali.

“Uno rosso” con Dwayne Johnson, kolossal flop natalizio, è settimo con 33 mila euro. Addirittura dietro Berlinguer, e dai… Il totale è di 1 milione 852 mila euro. “Parthenope” di Paolo Sorrentino è ottavo con 31 mila euro, per un totale di 7 milioni 60 mila euro. Un successo.

“The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley, che leggo fosse un film Universal ma alla richiesta di tagli, la Fargeat si è opposta e è diventato un film indipendente rivenduto a Mubi, è nono con 31 mila euro, e un totale di 2 milioni 242 mila euro.

Con un budget di 17 milioni, rivenduto per la stessa cifra a Mubi, che lo ha distribuito in una serie di paesi (America, UK, Irlanda, America Latina, India) ha già incassato in tutto il mondo 70 milioni di dollari. Alla faccia dei tagli della Universal. Anche “Terrifier 3” di Demian leone, decimo con 22 mila euro e un totale di 3 milioni 484 mila euro, è un film indipendente.

