CIAK, MI GIRA! - “IL GLADIATORE II”, CON PAUL MESCAL COME LUCIO E PEDRO PASCAL COME ACACIO (E PEPE) SPACCA DI BRUTTO NELLA SUA PRIMA SETTIMANA DI USCITA IN 63 MERCATI, MA SENZA AMERICA E CINA, DOVE USCIRÀ QUESTA SETTIMANA, CON 87 MILIONI DI DOLLARI DI INCASSO - SOLO IERI HA INCASSATO IN ITALIA 1 MILIONE 267MILA EURO CON 156MILA SPETTATORI - AL SECONDO POSTO IL FILM CONTRO BULLISMO E OMOFOBIA “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” CON 668 MILA CON 90 MILA SPETTATORI. CHE IL CINEMA ITALIANO SI STIA RIPRENDENDO DAL COMA? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il gladiatore ii 9

“Forza e onore”. Aridanghete! “Il gladiatore II” del vecchio Ridley Scott, 87 anni, con Paul Mescal come Lucio e Pedro Pascal come Acacio (e pepe) spacca di brutto nella sua prima settimana di uscita in 63 mercati, ma senza America e Cina, dove uscirà questa settimana, con 87 milioni di dollari di incasso. Ne ha fatti 11 in Inghilterra, 10 in Francia, 5, 6 in Francia, 4, 3 in Germania e 3, 8 da noi, che in euro diventano 3 milioni 695 mila. Solo ieri ha incassato 1 milione 267 mila euro con 156 mila spettatori. Bum!

il ragazzo dai pantaloni rosa 2

Al secondo posto la Eagle piazza con successo il film contro bullismo e omofobia “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 1 milione 455 euro. Ieri ne ha incassati 668 mila con 90 mila spettatori e un totale di 3 milioni 85 mila euro. Che il cinema italiano si stia riprendendo dal coma? Al terzo posto con 1 milione 63 mila euro esordisce l’ultimo film diretto da Clint Eastwood, altro regista ragazzino, 94 anni, “Giurato numero 2", solidissimo legal thriller con Nicholas Hoult e Toni Colette, che ieri ha incassato al terzo posto 251 mila euro con 57 mila spettatori.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Quarto posto con 658 mila euro, ieri 251 e un totale di 1 milione 815 per il disastroso kolossal natalizio da 250 milioni “Uno rosso” con Dwayne Johnson, Chris Evans e J.K.Simmons come Babbo Natale. In America è primo questa settimana con 9, 9 milioni di dollari per un totale nazionale di 34 e globale di 84 milioni. Ma con un budget da 250 milioni è chiaramente un flop epocale. Quinto posto per “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, ormai sceso a 491 mila euro, ieri ne ha incassati 175 mila con 22 mila spettatori.

berlinguer. la grande ambizione 14

Il totale però, udite udite, è di ben 7 milioni 72 mila euro, che gli valgono un quinto posto nella classifica stagionale italiana, ormai solo a centomila euro da “Venom 3”, che sembrava irraggiungibile. “Parthenope” sente il fiato sul collo di un altro film italiano, “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano con la parrucca, sesto nel weekend con 483 mila euro, ma quinto ieri con 198 mila euro e 28 mila spettatori. Berlinguer è arrivato al bel totale di 3 milioni 72 mila euro.

anora 2

Settimo è “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley con 339 mila euro, ieri nono con 97 mila euro e 12 mila spettatori. Il totale è di 2 milioni 210 mila euro. Seguono “Terrifier 3” con 337 mila euro e “Venom3” con 250 mila euro, ma con un totale di 7 milioni 192 mila euro. Non si stanno muovendo bene né “Eterno visionario” di Michele Placido con Fabrizio Bentivoglio, 11° con 153 mila euro e un totale di 490 mila, né “Anora” di Sean Baker, commedia sexy con sex worker americana che sposa il figlio di un oligarca russo, 12° con 125 mila euro e un totale di 378 mila.

non sono quello che sono

Piano piano si sta riprendendo il bellissimo cartone animato “Flow”, 13° con 113 mila euro e un totale di 237 mila. Vedo al 16° posto il nuovo film diretto e interpretato da Edoardo Leo “Non sono quello che sono”. Chiunque tu sia hai incassato 83 mila euro.

