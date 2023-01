CIAK, MI GIRA - “ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA” È ANCORA SALDAMENTE IN TESTA ALLA FACCIA DEI CINEFILI DI OGNI ETÀ CHE, INVECE DI STORCERE IL NASO, POTREBBERO ANDARE AL CINEMA UN FILO DI PIÙ - SE AVETE CORAGGIO POTETE RECUPERARE UN FILM TOTALMENTE STRACULT APPENA USCITO: SI TRATTA DI “ANATAR”, ASSURDA PARODIA ITALIANA DI “AVATAR” CON ANATRE ALIENE, IN GRAN PARTE PARLATA COI QUA-QUA-QUA COI SOTTOTITOLI CHE NON FA RIDERE MAI. AL POSTO DI PANDORA C’È IL MONDO DI PANDORO POPOLATO DA MASCHI SUPREMATISTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Me contro te Il film – Missione giungla” di Gianluca Leuzzi coi due youtuber di Partinico Sofie e Lui è ancora saldamente in testa alla classifica dei film più visti in Italia alla faccia dei cinefili di ogni età che, invece di storcere il naso, potrebbero andare al cinema un filo di più.

Quindi altri 273 mila euro per un totale di 573 mila euro, ma soprattutto con centomila euro in più rispetto al poro “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron passato al secondo posto con 176 mila euro e un totale, ricordiamo, di 41,1 milioni di euro, proprio mentre tocca la vetta dei 2 miliardi di incassi in tutto il mondo.

Ma dubito che tra sabato e domenica le cose possano capovolgere la situazione. Anzi. “Babylon” di Damien Chazelle con Brad Pitt coi baffetti alla Douglas Fairbanks e Margot Robbie col vestitino rosso e la coca dappertutto (sì, proprio dappertutto), il film che tutti gli appassionati di cinema (e anche di altro) vogliono vedere, ma che dura tre ore e ha una pessima fama di flop in America, è solo terzo con 131 mila euro con un totale di 220 mila euro.

In Francia, dove amano il cinema, era secondo due giorni fa alla sua uscita con 90 mila spettatori contro i 108 mila di ”Avatar2”. Da noi viaggia sulle 20 mila presenze. Ovvio che è da vedere. Magari studiate un minimo di storia del cinema. Un minimo…

“Grazie ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese à quinto con 81 mila euro e un totale di 1 milioni di euro. “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con Borghi&Marinelli passa al sesto posto con 54 mila euro e un buon totale di 4,8 milioni di euro. Il resto latita un po’ nel basso della classifica con tanti buoni film che temo non abbiate visto. Con le nomination agli Oscar questa settimana magari qualcosa in più andrete a vedere.

Se avete coraggio potete recuperare un film totalmente stracult che mi propone Paolino Ruffini appena uscito in sala, anche se non sta funzionando benissimo. Si tratta di “Anatar”, assurda parodia italiana con anatre aliene di “Avatar”, firmato “Alan Smithee” come i film americani rifiutati dai loro autori, ma in realtà diretto da certo Lorenzo Dante Zanoni, dove l’unico attore noto è Davide Marotta, il celebre Ciriciripì degli spot Kodak (ricordate?).

Sembra che sia un film in gran parte parlato coi qua-qua-qua coi sottotitoli che non fa ridere mai, al posto di Pandora c’è il mondo di Pandoro popolato da maschi suprematisti e si prende terribilmente sul serio. Doveva uscire un mese fa per poter gareggiare direttamente col vero Avatar, ma è stato spostato a gennaio e quindi con ancor meno visibilità. Ma qualcuno l’ha visto?

