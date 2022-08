CIAK, MI GIRA - “MINIONS 2” HA RIEMPITO ANCHE IERI LE SALE, 648 MILA EURO PER 88 MILA PRESENZE IN 527 SALE, PRATICAMENTE OVUNQUE, VINCENDO IL BOX OFFICE DELLA SETTIMANA CON 2 MILIONI PRECISI E ARRIVANDO A UN TOTALE IMPORTANTE DI 9 MILIONI 488 MILA EURO. “BULLET TRAIN” NON PUÒ CHE ARRANCARE. TERZO POSTO PER “CRIMES OF THE FUTURE”, CHE IERI INCASSA 52 MILA EURO E ARRIVA A UN TOTALE DI 242 MILA EURO. NON È UN GRANCHÉ, MA QUANDO MAI UN FILM DI CRONENBERG È STATO TERZO IN CLASSIFICA? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Minions 2” ha riempito anche ieri di piccoli spettatori scatenati le sale, 648 mila euro per 88 mila presenze in 527 sale, praticamente ovunque, vincendo il box office della settimana con 2 milioni precisi e arrivando a un totale importante di 9 milioni 488 mila euro. “Bullet Train” di David Leitch con Brad Pitt non può che arrancare dietro “Minions2”, portando a casa ieri 211 mila euro per un totale di 706 mila euro.

Terzo posto per “Crimes of the Future” di David Cronenberg con Viggo Mortensen e Léa Seydoux, che ieri incassa 52 mila euro e arriva a un totale di 242 mila euro. Non è un granché, ma quando mai un film di Cronenebrg è stato terzo in classifica?

“Top Gun: Maverick” con Tom Cruise, malgrado sia presente anche nelle piattaforme, è ancora quarto in classifica, ieri con 32 mila euro e un totale di 12, 5 milioni che “Minions2” potrebbe superare questa settimana.

Vedo che “Il Pataffio” è decimo con 6.178 euro per un totale di 104 mila euro. Fra i film che dovremmo vedere ci sarebbero “200 metri”, decimo nella classifica settimanale con 16 mila euro e il documentario “Rimini” di Ulrich Seidl, sedicesimo nella classifica settimanale con 6 mila euro.

In America vince il pur magro box office di questa settimana, sembra sia uno dei peggiori in assoluto degli ultimi tmpi, l’horror coi vampiri romantici “The Invitation” con Nathalie Emmanuel con 7 milioni di dollari in 3.114 sale, lasciando al secondo posto “Bullet Train” con 5, 6 milioni di dollari e “Beast” di Baltasar Kormakur con Idris Elba a caccia di un leone nella savana terzo con 4, 8 milioni.

“The Invitation” non solo è piaciuto poco al pubblico, è piaciuto ancora meno ai critici, 26% di gradimento su Rotten Tomatoes, un disastro. Ha funzionato poco anche nei 19 mercati esterni dove è stato distribuito, solo 1, 6 milioni di dollari.

three thousand years of longing 2

“Bullet Train” arriva invece a 78, 2 milioni di dollari in America che diventano 174 milioni globali con gli incassi dei mercati stranieri. Visto che il budget è di 90 milioni diciamo che sta funzionando.

Funziona meno “Beast”, che ha un budget di 36 milioni di dollari e ha incasso solo 20 milioni in America. Settimo posto con 2, 7 milioni di dollari di incasso per il bellissimo, ma non facile, “Three Thousand Years of Longing” con Tilda Swinton e Idris Elba, assoluta stravaganza di George Miller, che si presenta al pubblico dopo un capolavoro come “Mad Max: Fury Road”, 375 milioni di dollari di incasso, con un film sperimentale ma di altissimo budget, 60 milioni di dollari!

