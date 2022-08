CIAK, MI GIRA - “MINIONS2” CONTINUA LA SUA CORSA INDISTURBATO. ANCHE IERI HA INCASSATO 516 MILA EURO PER UN TOTALE DI 6,9 MILIONI. QUINTO POSTO PER LA COMMEDIA GIOVANILE SICILIANA “UN MONDO SOTTO SOCIAL”, SETTIMO PER “IL PATAFFIO”. IN TUTTO QUESTO IL PRIMO EPISODIO DI “HOUSE OF THE DRAGON” HA REGISTRATO 10 MILIONI DI SPETTATORI SU HBO E 1, 39 MILIONI SU SKY ATLANTIC. CERTO. PERCHÉ ANDARE AL CINEMA A VEDERE I DUE COMICI SICILIANI O “IL PATAFFIO” QUANDO HAI A CASA “HOUSE OF THE DRAGON” O, TRA POCHI GIORNI, LE PRIME DUE PUNTATE DI “GLI ANELLI DEL POTERE” SU AMAZON? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

minions 2 come gru diventa cattivissimo 1

“Minions2” continua la sua corsa indisturbato. Anche ieri ha incassato 516 mila euro con 78 mila spettatori in 399 sale per un totale di 6,9 milioni di euro.

Quasi 7… Lo segue “Nope” di Jordan Peele con 40 mila euro, 5 mila spettatori in 280 sale per un totale di 800 mila euro. Purtroppo non ha incassato neanche un milione.

alessandro gassman il pataffio

La qualità, evidentemente, non paga. Quinto posto per la commedia giovanile siciliana “Un mondo sotto social” prodotto e distribuito da Medusa che incassa ieri 21 mila euro per 3 mila spettatori in 195 sale (parecchie, eh?) con un totale di 39 mila euro. Settimo posto per “Il Pataffio” di Francesco Lagi con 8 mila euro, 1.331 spettatori e un totale di 81 mila euro.

MATT SMITH - HOUSE OF THE DRAGON

In tutto questo il primo episodio di “House of the Dragon” ha registrato al suo esordio 10 milioni di spettatori su HBO il 22 agosto e 1, 39 milioni su Sky Atlantic secondo “Variety”. Certo.

Perché andare al cinema a vedere i due comici siciliani o “il Pataffio” quando hai a casa “House of the Dragon” o, tra pochi giorni, le prime due puntate di “Gli anelli del potere” su Amazon? Magari però “Crimes of the Future” di David Cronenberg con Viggo Mortensen e Léa Seydoux stasera in prima al cinema vale la spesa di muovere le chiappe dal divano…

