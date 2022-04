CIAK, MI GIRA - “SONIC 2” DOMINA LE CLASSIFICHE DI MEZZO MONDO INCASSANDO QUESTO WEEKEND, SOLO IN AMERICA, 71 MILIONI DI DOLLARI CON UN TOTALE GLOBALE DI 140 MILIONI. ALLA FACCIA DEL PORO VAMPIRO CAPELLONE DI JARED LETO, “MORBIUS”, GIÀ MANDATO NEL DIMENTICATOIO PEGGIO DELL’USCENTE DIRETTORE DELLA FESTA DI ROMA (CHI ERA, POI?) - IN ITALIA NON HA FUNZIONATO “LA FIGLIA OSCURA” DI MAGGIE GYLLENHALL. HA FUNZIONATO ANCORA MENO “BLA BLA BABY” DI FAUSTO BRIZZI, IERI A 33MILA EURO MALGRADO LE OLTRE 200 SALE. DISASTRO…

SONIC 2 - IL FILM

Marco Giusti per Dagospia

Come era prevedibile “Sonic 2 Il film”, secondo appuntamento con le avventure del riccio dei vecchi videogiochi, domina le classifiche di mezzo mondo incassando solo in America questo weekend 71 milioni di dollari con un totale globale di 140 milioni.

jared leto morbius

Alla faccia, ahimé, del poro vampiro capellone di Jared Leto, “Morbius”, già mandato nel dimenticatoio peggio del’uscente direttore della Festa di Roma (chi era, poi?), che in America è distanziato dal velocissimo riccio di ben 60 milioni di dollari, incassandone solo 10 per un totale di 57 milioni in America e 126 milioni globali.

troppo cattivi

La stessa cosa capita anche da noi, dove “Sonic 2”, anche nel giorno di domenica, stravince con 516 mila euro, e si aggiudica il primo posto del box office della settimana con 1,5 milioni di euro, mentre “Morbius” passa addirittura terzo negli incassi di ieri con 139 mila euro dietro i 141 mila del cartoon Dreamworks “Troppo cattivi (The Bad Guys)”, che arriva nella settimana a 863 mila euro e a un totale di 2, 4 milioni.

fantastic beasts the secrets of dumbledore

La stessa cosa capita in Corea del Sud, dove “Sonic 2” ha stravinto il weekend con 979 mila dollari su “Morbius”, secondo a 537 mila dollari.

Le cose cambiano nella lontana Cina, unico paese dove è uscito, dove, malgrado le restrizioni per pandemia, si fa avanti con 10 milioni di dollari di incasso nel weekend “Fantastic Beasts: The Secrets of Dundledore”, terza parte della trilogia delle Bestie Fantastiche della Rowlings.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

Per tornare al box office italiano,“Sonic 2” trionfa e ieri ha funzionato anche “Troppo cattivi (The Bad Guys)”, secondo con 141 mila euro, arrivato a un totale di 1, 8 milioni. Quarto posto per “Corro da te”, la commedia con la coppia Favino-Leone, con 45 mila euro ieri, di domenica, pochino…, per un totale settimanale di 220 mila che lo fanno arrivare a 2, 1 milio di euro.

woody norman joaquin phoenix c'mon c'mon

Quinto posto per “C’mon C’mon” con Joaquin Phoenix in bianco e nero 42 mila euro ieri e 126 mila nella settimana. Meglio di “The Batman”, che ieri ha incassato solo 41 mila euro anche se ha un totale di ben 9,9 milioni di euro.

dakota johnson olivia colman la figlia oscura

Non ha funzionato affatto “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman tratto dal romanzo di Elena Ferrante, ieri a 37 mila per un totale settimanale di 108 mila euro. Pochissimo.

E penso che andrebbe girata subito la versione italiana, anzi napoletana del romanzo, con la giusta ambientazione sulla costiera amalfitana per avere qualche risultato al botteghino.

Alessandro Preziosi - bla bla baby

Ha funzionato ancora meno e magari qualche domanda i produttori dovrebbero farsela, la commedia per tutta la famiglia “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi bidello bono che ascolta i bambini piccolissimi, ieri a 33 mila euro malgrado le oltre 200 sale e un totale settimanale di 82 mila euro. Disastro…

