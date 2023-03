CIAK, MI GIRA - MA COME? UNO VINCE NON UNO, MA SETTE OSCAR, TORNA IN SALA IN ITALIA E CHE PUBBLICO TROVA? I SOLITI QUATTRO GATTI - IERI IL POTENTE “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE È QUINTO CON 3.010 SPETTATORI E 19 MILA EURO DI INCASSO. MA CHE SCHERZIAMO - COMINCIAMO A DIRE CHE, CINEMATOGRAFICAMENTE PARLANDO, ERA UNA GIORNATACCIA. PERFINO IL POTENTISSIMO “CREED III” IERI, ERA PRIMO CON 63 MILA EURO E 9 MILA SPETTATORI. QUASI NULLA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

everything everywhere all at once

Ma come? Uno vince non uno, ma sette Oscar, torna in sala in Italia e che pubblico trova? I soliti quattro gatti. Mi sa neanche troppo convinti. Ieri il potente “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, vincitore appunto di ben sette Oscar, è quinto con 3.010 spettatori e 19 mila euro di incasso. Ma che scherziamo… Cominciamo a dire che, cinematograficamente parlando, era una giornataccia.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Perfino il potentissimo “Creed III” ieri, era primo con 63 mila euro e 9 mila spettatori per un totale di 5, 5 milioni. Quasi nulla. Secondo posto per “L’ultima notte di Amore”, il thriller di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, 51 mila euro e 8 mila spettatori con un totale di 1 milione. “The Whale” con Brendan Fraser, magari forte di due Oscar, scavalca “Scream VI”, e incassa 50 mila euro con un totale di 2, 1 milioni. Mentre “Scream VI” finisce al quarto posto con 42 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 826 mila euro.

Women Talking – Il Diritto di scegliere

Se “Everything Everywhere All At Once”, lo so il titolo è impossibile per il pubblico italiano, è quinto, “Mixed by Erry” è sesto con 15 mila euro e un totale di 588 mila euro. Decimo posto, a sorpresa, per un altro film premiato con l’Oscar, migliore sceneggiatura non originale, l’ultrafemminista “Women Talking”, scritto e diretto dalla canadese Sarah Polley, che ricorderete bambina ne “Le avventure del Barone di Munchausen” di Terry Gilliam. Ne ha fatta di strada.

everything everywhere all at once 8 Scream VI Scream VI MIXED BY ERRY MIXED BY ERRY MIXED BY ERRY MIXED BY ERRY MIXED BY ERRY Scream VI Scream VI Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere Women Talking – Il Diritto di scegliere everything everywhere all at once 5 the whale brendan fraser the whale locandina brendan fraser the whale everything everywhere all at once 4 everything everywhere all at once 7 pierfrancesco favino l ultima notte di amore pierfrancesco favino l ultima notte di amore pierfrancesco favino l ultima notte di amore pierfrancesco favino l ultima notte di amore everything everywhere all at once 6 CREED III CREED III CREED III CREED III gli oscar di everything everywhere all at once