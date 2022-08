CIAK, MI GIRA! - MENTRE “BULLET TRAIN”, BRUTTO O BELLO CHE SIA, INCASSA IN AMERICA 12 MILIONI DI DOLLARI NEL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, E DA NOI “THOR: LOVE AND THUNDER” È SCESO A 76 MILA EURO NEGLI INCASSI DI IERI, VEDO CHE “IL MAMMONE”, DOPO TRE GIORNI IN SALA, È SCOMPARSO, PRONTO A UNA NUOVA VITA SU SKY - “LA SPOSA IN ROSSO” DI GIANNI COSTANTINO IERI ERA UNDICESIMO CON 5.222 EURO IN 86 SALE E UN TOTALE IN TRE GIORNI DI 9.465 EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

bullet train 3

Mentre “Bullet Train”, brutto o bello che sia, ritorno di Brad Pitt ai ruoli da protagonista dopo “C’era una volta a Hollywood”, incassa in America 12 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione, buon segno, e da noi il potente “Thor: Love and Thunder” è sceso a 76 mila euro negli incassi di ieri, dopo cinque settimane di programmazione, Vedo che “Il mammone”, dopo tre giorni in sala, è scomparso, pronto a una nuova vita su Sky, mentre “La sposa in rosso” di Gianni Costantino ieri era undicesimo con 5.222 euro in 86 sale e un totale in tre giorni di 9.465 euro.

bullet train 8 bullet train 6 thor love and thunder bullet train 7 thor love and thunder thor love and thunder. SPOSA IN ROSSO SPOSA IN ROSSO SPOSA IN ROSSO ANGELA FINOCCHIARO DIEGO ABATANTUONO - IL MAMMONE bullet train 4 bullet train 1

IL MAMMONE