Marco Giusti per Dagospia

Botte da orbi in cima alla classifica tra "Venom: The Last Dance" di Kelly Marcel con Tom Hardy che chiude in un solo corpo due personaggi, e "Parthenope" di Paolo Sorrentino con l'inedito Celeste Dalla Porta, Gary Oldman e Silvio Orlando. Diciamo che non giocano nella stessa categoria, che non hanno lo stesso pubblico, che non hanno lo stesso budget, 120 vs 28 milioni, ma sono i campioni di questa settimana prima dell'arrivo di Halloween col suo carico di film di paura.

"Venom3", che è uscito ieri in America con un incasso di 8,5 milioni di dollari, il più basso dei tre film della saga, con un budget da 120 milioni di dollari è lanciato verso una prima settimana globale da 150 milioni. Da noi incassa al secondo giorno 654 mila euro con 83 mila spettatori in 389 sale e un totale in due giorni di 1 milione 203 mila euro.

Lo segue "Parthenope" di Paolo Sorrentino, che giovedì aveva segnato il miglior primo giorno di tutti i film del regista, con 304 mila euro, 43 mila spettatori in 567 sale per un totale, in due giorni, di 606 mila euro. Bene? Male? Per un film italiano mi hanno detto tutti che è un gran lancio e che il film dovrebbe chiudere la prima settimana a 1,6 - 1,7 milioni di euro. Per l'incasso totale non mi sbilancio visto che dipende esclusivamente dal gradimento del pubblico.

Ci sono film che stancano dopo la prima settimana altri che esplodono. Ma gia' ora siamo ben sopra gli incassi del film italiano medio. Quindi sta andando benissimo. Rispetto soprattutto al fatto che non è un film di supereroi con alieni cannibale ma un film d'autore da festival.

Terzo posto per "Smile 2" con 157 mila euro, 19 mila spettatori in 296 sale e un totale di 1 milione 714 mila euro. "Il robot selvaggio" della Dreamworks è quarto con 118 mila euro 17 mila spettatori e un totale di quasi 4 milioni di euro (3.971), mentre "Megalopolis" di Francis Coppola, il film che tutti mi dicono di voler vedere e invece non vedono, è quinto con 52 mila euro, e un totale di 974 mila euro. Ha ancora 312 sale.

"Iddu", il mafia movie di Piazza e Grassadonia con Elio Germano e Toni Servillo, è sesto con 32 mila euro e un totale di 1 milione 813 mila euro. La novità è l'arrivo dell'horror, in realtà un medicin-fiction, "The Substance" di Coralie Fargeat con Demi Moore che crea una sé più giovane, Margaret Qualley, che con 31 sale e 3 mila spettatori incassa 25 mila euro al settimo posto. "Joker 2" è ottavo con 21 mila euro, un totale di 7 milioni 589 mila euro.

"Vermiglio" di Maura Delpero, è scivolato al nono posto con 16 mila euro 2.369 spettatori e un totale di 2 milioni 109 mila euro. Buttati via. Vedo che fa il suo esordio al 16° posto il bellissimo western di Viggo Mortensen con Viggo e Vicky Krieps "I morti non soffrono" con 4.438 euro, 696 spettatori in 51 sale.

