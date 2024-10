CIAK, MI GIRA! – SECONDO GIORNO IN TESTA ALLA CLASSIFICA PER “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO, 260 MILA EURO E 41 MILA SPETTATORI, CHE LO PORTA A ESSERE IL FILM ITALIANO PIÙ VISTO DELLA STAGIONE. ALLA SECONDA SETTIMANA FUNZIONA IL PASSA PAROLA DEL PUBBLICO (NO, I CRITICI DA NOI NON CONTANO) – “VENOM: THE LAST DANCE” DI KELLY MARCEL CON TOM HARDY È SECONDO, CON 216 MILA EURO E 31 MILA SPETTATORI – VEDREMO COME FUNZIONERÀ STASERA CON HALLOWEEN, CON L’USCITA DI FILM TERRIFICANTI COME “TERRIFIER 3”

Marco Giusti per Dagospia

gary oldman in parthenope photo by gianni fiorito

Bu! Buon Halloween! Secondo giorno in testa alla classifica per “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta, 260 mila euro, 41 mila spettatori e un totale di 2 milioni 656 mila euro che lo porta a essere il film italiano più visto della stagione. “Venom: The Last Dance” di Kelly Marcel con Tom Hardy è secondo con 216 mila euro 31 mila spettatori e un totale di 3 milioni 859 mila euro.

Alla seconda settimana, come sapete, funziona il passa parola del pubblico. No, i critici da noi non contano. Vedremo come funzionerà stasera con Halloween, con l’uscita di film terrificanti come “Terrifier3” di Demian Leone e con l’uscita di nuovo film italiani come “Berlinguer” di Andrea Segre con Elio Germano che fa Berlinguer e l’ultimo Muccino, “Fino alla fine”.

venom the last dance

Certo, né “Parthenope” né “Venom 3” sono film da vedere a Halloween. Ma “Frankenstein Junior” di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Madeline Kahn e l’appena scomparsa Teri Garr come Inga è un film da Halloween, infatti ieri con la riedizione del cinquantenario ha incassato 159 mila euro con 19 mila appassionati vecchi e nuovi che hanno celebrato 50 anni dalla sua uscita.

venom the last dance

E’ un film da vedere a Halloween anche “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore che non vuole invecchiare, rivuole il suo posto in tv e si sdoppia nella più giovane e fresca Margaret Qualley. Ieri, in uscita con 300 sale, ha incassati 91 mila euro, 12 mila spettatori arrivando a un totale, con le anteprime di 122 mila euro. Pensavo andasse meglio. Vediamo stasera.

Vi avviso che l’ultima parte è decisamente splatter. Cosa che piacerà ai ragazzi, meno presumo alle siure di Prati che vanno a vedere come sta messa la sessantenne Demi Moore e fanno il tifo per lei che si esibisce in nudi full frontal come fosse una giovinetta. Ma il film è buono. Piacerà anche alle siure di Prati.

margaret qualley the substance

Quinto posto per la riedizione di “C’era una volta in America” di Sergio Leone, 67 mila euro, 9 mila spettatori, un totale di 192 mila euro. “Smile 2” finisce al sesto posto con 55 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 2, 3 milioni.

Seguono “Il robot selvaggio” della Dreamworks, unico film per bambini, 44 mila euro e un totale di 4, 8 milioni, il floppone “Megalopolis” di Francis Coppola con 20 mila euro e un totale davvero deludente di 1, 2 milioni, “Iddu” di Piazza e Grassadonia con Elio Germano e Toni Servillo, 13 mila euro e un totale di 2 milioni, e “Vermiglio” di Maura Delpero con 10 mila euro e un totale di 2,2.

margaret qualley the substance celeste dalla porta, daniele rienzo and dario aita in parthenope photo by gianni fiorito celeste dalla porta in parthenope photo by gianni fiorito