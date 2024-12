CIAK, MI GIRA! - NON C’È PARTITA. “OCEANIA 2” DOMINERÀ ANCHE QUESTO WEEKEND. IERI HA INCASSATO DA NOI 1 MILIONE 592 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 206 MILA SPETTATORI E ARRIVANDO A UN TOTALE DI 11 MILIONI 846 MILA EURO. AL SECONDO POSTO, A SORPRESA, ARRIVA “NAPOLI-NEW YORK”, LA FAVOLA FELLINIAN-NAPOLETANA DI GABRIELE SALVATORE CON 267 MILA EURO, E 37 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Oceania 2

Marco Giusti per Dagospia

Non c’è partita. “Oceania 2” della Disney dominerà anche questo weekend. Ieri ha incassato da noi 1 milione 592 mila euro portando al cinema 206 mila spettatori e arrivando a un totale di 11 milioni 846 mila euro.

la stanza accanto 1

Al secondo posto, a sorpresa, arriva “Napoli – New York”, la favola fellinian-napoletana di Gabriele Salvatore con 267 mila euro, 37 mila spettatori per un totale di 2 milioni 874 mila euro, seguito da “La stanza accanto” di Pedro Almodovar con Tilda Swinton e Jessica Moore, 252 mila euro, 35 mila spettatori e un totale di 454 mila euro in tre giorni.

Al quarto posto “Il gladiatore II” di Ridley Scott con 209 mila euro, 25 mila spettatori e un totale di 8 milioni 875 mila euro. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri scivola così al quinto posto con 156 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 7 milioni 649 mila euro. Scivola anche “Wicked” di Jon M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo, sesto con 127 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di quasi 3 milioni (2.975).

Oceania 2

Al decimo posto fa capolino per la prima volta un altro film napoletano, “Criature” con Marco D’Amore, con 44 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 85 mila euro in due giorni. In America per “Oceania2”, che lì si chiama “Moana2” e lì ha incassato venerdì 11,7 milioni, si prevede un fine settimana tra i 43 e i 53 milioni di dollari.

“Wicked” è secondo ieri con 9, 5 e si prevede un fine settimana di 29-34 milioni di dollari. “Oceania 2”/”Moana2” vince un po’ dappertutto, scalando la volata natalizia a “Mufasa”, la versione non animata de “Il re leone”, diretta da Barry Jenkins. Vedo però che in Cina, dove domina la commedia cinese anti-Barbie “Her Story”, il totale di “Oceania2” è di 9, 3 e quello di “Wicked”, appena uscito è di 850 mila dollari.

daniel craig in queer

Per quello che riguarda il film italiano “Queer” di Luca Guadagnino, salito da 7 a 47 sale, con uno sviluppo del 186%, ha incassato ieri 162 mila euro per un totale di 622 mila dollari. Cioè 3.452 dollari a sala.

