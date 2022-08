CIAK, MI GIRA - LA NOVITÀ È CHE IL VECCHIO “IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL” DI MIYAZAKI HA SUPERATO IL POTENTE “NOPE” DI JORDAN PEELE. 57 MILA EURO “HOWL” E 56 MILA “NOPE”. CERTO, SARÀ UN SUCCESSO EFFIMERO, MA DIMOSTRA QUANTO LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE ESTIVA SIA STATA LACUNOSA – OGGI ESCE IL PRIMO FILM ITALIANO DELLA NUOVA STAGIONE, “IL PATAFFIO”, MEDIEVALATA ALLA BRANCALEONE CON MUSELLA, TIRABASSI, GASSMAN E MASTANDREA. IN STREAMING ARRIVA SU DISNEY+ LA SERIE “SHE-HULK”, E SU NETFLIX TROVATE IL FILM CON PAOLA CORTELLESI “MA COSA CI DICE IL CERVELLO”. ECCO…

Marco Giusti per Dagospia

il castello errante di howl 4

La novità è che ieri il vecchio “Il castello errante di Howl” di Hayao Miyazaki in riedizione estiva, come si diceva un tempo, ha superato il potente “Nope” di Jordan Peele, il film che ha fatto impazzire i cinéphiles di tutto il mondo. 57 mila euro “Howl” e 56 mila “Nope”.

nope 2

Certo, sarà un successo effimero visto che oggi arriva “Minions 2”, ma dimostra quanto la programmazione estiva italiana sia stata lacunosa.

alessandro gassman il pataffio

Oggi esce anche, in ben 221 sale, il primo film italiano della nuova stagione, come si diceva per le uscite estive, “Il Pataffio” diretto da Francesco Lagi, con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Alessandro Gassman, Vincenzo Nemolato e Valerio Mastandrea, medievalata alla Brancaleone tratto da un romanzo del 1968 di Luigi Malerba, scrittore e sceneggiatore, appartenente al Gruppo 63, che molto aveva lavorato su questo tema, ricordate “Tre nel mille” di Franco Indovina con Carmelo Bene, Franco Parenti e Giancarlo Dettori?

she hulk 4

In streaming esce oggi su Disney+ la serie “She-Hulk”, mentre su Netflix trovate il film con Paola Cortellesi “Ma cosa ci dice il cervello”. Ecco…

