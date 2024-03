CIAK, MI GIRA! - OVVIAMENTE NELLA GIORNATA DI IERI È CRESCIUTO L’INCASSO DI “KUNG FU PANDA 4”. NON C’È STORIA. 442 MILA EURO, PASQUA SARÀ SUA, DIFFICILE BATTERLO. “PRISCILLA” DI SOFIA COPPOLA FA IL SUO ESORDIO AL QUARTO POSTO, CON 55 MILA EURO, 8 MILA SPETTATORI IN 248 SALE - OGGI ESCONO NUOVI FILM, MA DOVREMO ASPETTARE IL 15 APRILE PER VEDERE QUELLO CHE ATTENDO DI PIÙ, IL BIOPIC DI ENNIO DORIS, CIOÈ PROPRIO “ENNIO DORIS”, SU "X" SCRIVONO CHE “È SOLO IL PRIMO DEL BERLUSCONI CINEMATIC UNIVERSE…" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Kung Fu Panda 4

Ovviamente nella giornata di ieri è cresciuto l’incasso di “Kung Fu Panda 4”. Non c’è storia. 442 mila euro, 68 mila spettatori in 408 sale per un totale di 4 milioni 782 mila euro. Pasqua sarà sua. Difficile batterlo. Al secondo posto ieri il film-concerto dei Led Zeppelin girato nel 1973, uscito nel 1976, firmato da Joe Massot, il regista originario e da Peter Clifton, che girò ulteriori brani e lo rimontò, “The Song Remains the Same”, 126 mila euro, 10 mila spettatori in 209 sale e un totale di 209 mila euro. Terzo posto per l’ormai spompatello “Dune: parte due” di Denis Villeneuve, 73 mila euro, 10 mila spettatori in 251 sale, un totale di 9 milioni 276 mila euro.

led zeppelin the song remains the same. 3

Fa il suo esordio al quarto posto con 55 mila euro, 8 mila spettatori in 248 sale, “Priscilla” di Sofia Coppola, con Camilla Spaeney nel ruolo di Priscilla Beaulieu, la moglie-bambina di Elvis Presley, interpretato da Jacob Elordi, forte di una presentazione a Venezia lo scorso settembre con tanto di Coppa Volpi vinta dalla giovane protagonista. Quinto posto per “Quarto potere”, il capolavoro di Orson Welles, 38 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 153 milòa euro, seguito da “Race for Glory” con Riccardo Scamarciol e Daniel Bruhl, 35 mila euro, un totale di 1 milione 130 mila euro.

priscilla 2

Settimo posto per “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser, 33 mila euro, un totale di 4 milioni 238 mila euro. Ottavo per per May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore, 30 mila euro, un totale di 401 mila euro. Nono posto per il documentario di Giulia Innocenzi “Food for Profit”, 19 mila euro, un totale di 245 mila euro.

massimo ghini ennio doris c'e anche domani

Oggi escono nuovi film. Una forte commedia italiana come “Un mondo a parte" di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, “Godzilla e Kong: Il nuovo impero” con Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, “Dicono di te” di Umberto Carteni con Max Giusti, Paolo Calabresi, Ilaria Spada e Dado, “Il teorema di Margherita” con Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, Julien Frison, l’importante documentario autobiografico “Orlando, My Political Biography” di Paul B. Preciado, filosofo e attivista trans.

Dovremo aspettare il 15 aprile per vedere il film che attendo di più il biopic santino di Enniol Doris, cioè proprio “Ennio Doris”, diretto da Giacomo Campiotti con Massimo Ghini nel ruolo di Ennio Doris e Alessandro Bressanello in quello del suo amico del cuore Silvio Berlusconi. In “Loro – parte due”, Paolo Sorrentino ebbe la strepitosa idea di farli interpretare entrambi da Toni Servillo, ma il film, finito nel listino di Mediaset, non si può più vedere in Italia.

daniel santantonio e alessandro bertolucci in ennio doris c'e anche domani

Al massimo ne potete ordinare una copia in blue ray in Francia, ma non nell’edizione completa di 4 ore. Leggo che su X gli spiritosoni del web scrivono che “Ennio Doris” è solo il “primo del Berlusconi Cinematic Universe®. A seguire, "Il bibliofilo di Trinacria", su Marcello Dell'Utri, "Anfami!", dark comedy su Cesare Previti, "Tenue preghiera", biopic su Sandro Bondi, ecc.”.

massimo ghini e lucrezia lante della rovere in ennio doris c'e anche domani led zeppelin the song remains the same. 2 led zeppelin the song remains the same. 1 il film priscilla 6 il film priscilla 5 il film priscilla 4 il film priscilla 2 il film priscilla 3 priscilla 1

Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4