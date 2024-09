CIAK, MI GIRA! - POCO DA FARE CONTRO IL DOCUMENTARIO DEDICATO AI TIFOSI DELL’INTER ("DUE STELLE SUL CUORE"), CHE VINCE ANCHE IERI E RADDOPPIA QUASI L’INCASSO, 213 MILA EURO CON 17 MILA SPETTATORI CON 209 SALE - SEGUE “BEETLEJUICE BEETLEJUICE” DI TIM BURTON CON 121 MILA EURO, 16 MILA SPETTATORI CON 400 SALE - AL TERZO POSTO TROVIAMO “CATTIVISSIMO ME 4” CON 102 MILA EURO, 14 MILA SPETTATORI...

Marco Giusti per Dagospia

Inter due stelle sul cuore

Poco da fare contro il documentario dedicato ai tifosi dell’Inter, che vince anche ieri e raddoppia quasi l’incasso, 213 mila euro con 17 mila spettatori con 209 sale e un totale di 401 mila euro. Segue “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con 121 mila euro, 16 mila spettatori con 400 sale e un totale di 3 milioni 821 mila euro.

In America, dopo due settimane di dominio dovrebbe cedere il passo al film animato “Transformer One” di Josh Cooley (il regista di “Toy Story 4”), che ha già incassato nelle preview 3, 4 milioni di dollari e dovrebbe arrivare questo weekend a 30/40 milioni contro i 25 del film di Tim Burton e i 4/6 dell’horror con Halle Berry “Never Let Go”.

winona ryder michael keaton beetlejuice beetlejuice

Al terzo posto, da noi, troviamo “Cattivissimo me 4” con 102 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 15, 7 milioni. Al quarto l’horror “Speak No Evil”, diretto da James Watkins con James McAvoy, e un totale di 808 mila euro. Ma la vera guerra è quella tutta italiana tra “Parthenope” di Paolo Sorrentino, fatto uscire in anteprima in 18 sale con proiezione unica a mezzanotte, quindi per ragazzi, e “Vermiglio” il Leone d’Argento a Venezia di Maura Delpero, uscito a giornata piena, ma solo in 24 sale.

“Parthenope” con le uscite a mezzanotte è settimo con 23 mila euro, 2.816 spettatori e un totale, due giorni, di 41 mila euro. “Vermiglio” è ottavo con 22 mila euro con 3.270 spettatori e un totale di 44 mila euro. Ricordo che “Vermiglio”, nei discorsi sentiti a Venezia era il film italiano più apprezzato dagli spettatori più giovani, anche se leggo un terribile commento al film di Cristina Piccino del “Manifesto”, “L'orrore di vermiglio il presepe del folkore italiano con finale dolce&gabbana”.

CATTIVISSIMO ME 4

Ahi! Discussione. Discussione. Tra gli altri film appena usciti vedo al nono posto “La misura del dubbio”, film per signore di e con Daniel Auteuil, 20 mila euro, al 14° “Thelma” con 15 mila euro, al 15° ”Il maestro che promise il mare”, al 17° “Finalement”, l’ultimo film del vecchio Claude Lelouch.

Per voi fan del cinema (sì, vabbé…) ricordo che per la rassegna Venezia a Roma, che porta i film di Venezia a Roma, dovrebbero essere imperdibili “The Brutalist” di Brady Corbet, che verrà proiettato in 70 mm (WOW) al 4 Fontane martedì 24 settembre alle 17 e al Giulio Cesare venerdì 27 alle 20, 30. “April” di Dea Kulumbegashvili, Gran Premio della Giuria, passa al Nuovo Olimpia giovedì 26 alle 21. Ma ne passano molti altri…

