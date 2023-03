CIAK, MI GIRA - PUR NELLA MISERIA DEGLI INCASSI, STIAMO ASSISTENDO A UNA BELLA GUERRA IN TESTA ALLA CLASSIFICA FRA QUATTRO-CINQUE FILM - DICIAMO CHE SE I GIOVANI VANNO A VEDERE “SHAZAM! FURIA DEGLI DEI”, PRIMO IERI CON 130 MILA EURO, I MENO GIOVANI PREFERISCONO IL POLIZIESCO CON FAVINO “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE”, 117MILA. MA, EVIDENTEMENTE, ANCHE “CREED III” È UN FILM PER UN PUBBLICO GIOVANILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Pur nella miseria degli incassi, stiamo assistendo a una bella guerra in testa alla classifica fra quattro-cinque film, che rappresentano anche pubblici del tutto diversi, con la novità di un film italiano che sta molto piacendo e si potrebbe imporre nel weekend tra il primo e secondo posto.

Diciamo che se i giovani vanno a vedere “Shazam! Furia degli dei”, giocattolone un po’ fragile della D.C. Comics con Zachary Levi e Helen Mirren, primo ieri con 130 mila euro, 19.321 spettatori e un totale di 215 mila euro, i meno giovani vanno invece a il poliziesco con Favino “L’ultima notte di Amore”, scritto e diretto da Andrea Di Stefano, 117 mila euro, 17.804 spettatori e un totale di 1, 3 milioni.

Ma, evidentemente anche “Creed III” con Michael B. Jordan e Jonathan Majors che si menano di brutto, ieri terzo con 111 mila euro, 14.976 spettatori e un totale di 5,9 è un film per un piccolo giovanile, come “Scream VI”, ieri quinto a 89 mila euro, 12.078 spettatori e un totale di 1 milione, mentre “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, che in America aveva raggiunto un pubblico misto grazie proprio alla natura, un film di taglio giovanile con un cast di sessantenni, dopo i 7 Oscar si sta finalmente muovendo e ieri era quarto con 105 mila euro, 15.436 spettatori e un totale di 1, 2 milioni di euro.

Leggermente staccato il pur potente “The Whale” con Brendan Fraser, che molto è piaciuto al nostro pubblico più adulto, ieri sesto con 68 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 2, 4 milioni. Al settimo e all’ottavo posto, molto, ma molto staccati, troviamo due film italiani targati 01 che stentano un po’ a trovare un pubblico, “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia con 21 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 658 mila euro e la new entry “Educazione fisica” di Stefano Cipani con sceneggiatura dei fratelli D’Innocenzo, 17 mila euro, 2.884 spettatori. Al nono posto c’è la divertente commedia anglo-indiana “What’s Love?” con Lily James, 16 mila euro, 2.591 spettatori, un totale di 27 mila euro.

