CIAK, MI GIRA - IL QUARTO EPISODIO DELLA SAGA DEMENZIALE DEI DUE YOUTUBER SOFIE E LUI, “ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA”, INCASSA IERI 800 MILA EURO, CHIUDE IL RUBINETTO AL POVERO “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA”, MA SOPRATTUTTO SFONDA LA COPPIA BRAD PITT-MARGOT ROBBIE, PROTAGONISTA DI “BABYLON” - TROPPO FACILE DIRE CHE NON È CINEMA, IL PUBBLICO OGGI VUOLE PIÙ LEGGEREZZA. QUESTO SPIEGHEREBBE ANCHE PERCHÉ TANTI FILM DA FESTIVAL, CON FINALI DOVE IL PROTAGONISTA SI UCCIDE O MUORE PER MALATTIA, NON STIANO FUNZIONANDO BENE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E’ così. Il quarto episodio della saga demenziale dei due youtuber di Partinico Sofie e Lui, “Me contro Te Il film – Missione giungla” di Gianluca Leuzzi, incassa ieri 800 mila euro, portando al cinema 118 mila ragazzini, con un totale in tre giorni di 1 milione 375 mila euro e chiude il rubinetto al povero “Avatar: la via dell’acqua”, secondo con 512 mila euro e un totalino da 41, 8 milioni di euro, ma soprattutto sfonda la coppia Brad Pitt Margot Robbie protagonista di “Babylon” di Damien Chazelle, che si ferma ieri a soli 319 mila euro, 43 mila spettatori e un totale di 540 mila euro.

Magari non è male in assoluto, ma non è quello che ci si aspettava. In America, avendo incassati solo 15 milioni, con quel che costa, è stato salutato come un flop da 100 milioni di dollari, e si aspettava con ansia la risposta europea, ma certo qui il distacco è clamoroso.

In Francia, dove sono più cinéphiles di tutti, è secondo dietro “Avatar”, ma in Inghilterra leggo di spettatori che si fanno i selfie in sale vuote dove si proietta il film. Ahi. Per quanto sia un fenomeno locale, il film dei “Me contro Te” riporta invece al cinema la gente che nessun altro film italiano riesce a catturare.

Troppo facile dire che non è cinema, ma certo il pubblico oggi vuole più leggerezza, più positività. Questo spiegherebbe anche perché tanti film da festival e da grandi premi, con finali dove il protagonista, giovane o vecchio che sia, si uccide o muore per malattia, non stiano funzionando bene.

Vediamo se con l’arrivo martedì delle nomination agli Oscar qualcosa cambierà nell’interesse del pubblico. Ma i film sono quelli che sappiamo già.

In tutto questo vedo che in America l’unico film che, dopo sei settimane di dominio assoluto, si sta avvicinando agli incassi giornalieri di “Avatar2” è “Missing”, piccolo mystery-thriller tutto o quasi al computer scritto e diretto da Will Merrick e Nicholas Johnson con Storm Reid.

In Italia troviamo invece al quarto, quinto e sesto posto “Grazie ragazzi” con Antonio Albanese con 240 mila euro e un totale di 1, 3, “Tre di troppo” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele con 155 mila euro e un totale di 4, 1 milioni, e “Le otto montagne” con Borghi&Marinelli sulle Alpi con 139 mila euro e un totale di 4, 9.

