CIAK, MI GIRA! - "JOKER: FOLIE A DEUX" SENTE IL FIATO SUL COLLO DEL POTENTE CARTOON DELLA DREAMWORKS “IL ROBOT SELVAGGIO”, AMATO DA PUBBLICO E CRITICA E NON DIVISIVO. DA NOI "JOKER 2" ERA PRIMO CON 160 MILA EURO, 20 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 5 MILIONI 685 MILA EURO. CON TUTTE LE SALE CHE HA, 460, NON È MOLTISSIMO. E “IL ROBOT SELVAGGIO”, ANCHE SE IERI DA NOI ERA SECONDO CON 99 MILA EURO, POTREBBE VENIR FUORI NEL WEEKEND. TERZO POSTO PER IL MAFIA-MOVIE “IDDU”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

joker folie a deux

Inutile dire che il mondo dello spettacolo sembra essersi rovesciato. Visto che le vere prime cinematografiche le troviamo quasi più in streaming che in sala. In sala, “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga sente il fiato sul collo del potente cartoon della Dreamworks “Il Robot Selvaggio”, amato da pubblico e critica e assolutamente non divisivo. In America nel giorno della sua uscita “Il robot selvaggio” ha superato “Joker2” di un soffio, 1 milione 281 mila euro contro 1 milione 280 mila euro.

IL ROBOT SELVAGGIO

Ma anche da noi spignatta un po’, pur mantenendo il comando. Ieri Joker2 era primo con 160 mila euro, 20 mila spettatori e un totale di 5 milioni 685 mila euro. Con tutte le sale che ha, 460, non è moltissimo. E “Il robot selvaggio”, anche se ieri da noi era secondo con 99 mila euro e 14 mila spettatori, potrebbe venir fuori nel weekend al primo posto. In Francia, sia “Joker2” che “Il robot selvaggio” sono stati battuti dalla prima del potente horror “Terrifier 3”, che con 126 copie ha avuto 45 mila spettatori.

toni servillo elio germano iddu

Da noi uscirà a Halloween come anteprima e il 9 novembre in sala. Ma andrebbe distribuito prima. Terzo posto da noi per il mafia movie reduce da Venezia “Iddu” di Grassadonia e Piazza con Toni Servillo, Elio Germano, Barbara Bobulova, storia della latitanza di Matteo Messina Denaro. Non vi convinse del tutto a Venezia, dove ci sembrò un film con dei problemi narrativi. Il personaggio di Tommaso Ragno, ad esempio, che doveva avere una certa importanza visto il peso dell’attore, è stato quasi del tutto eliminato, come quello dell’amante del latitante.

vermiglio

“Iddu”, che vanta un gran titolo, ieri ha esordito al terzo posto con 87 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 99 mila euro con le piccole anteprime di qualche settimana fa. Al quarto posto un altro film con Tommaso Ragno, stavolta protagonista, “Vermiglio” di Maura Delpero, 27 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 1 milione 405 mila euro. Ammetto che lancio e distribuzione del film sono stati perfetti, forti anche del premio a Venezia e della candidatura all’Oscar.

’ndrangheta soldato padrino santo vangelo

Quinto posto per l’anime “My Hero Academia: You’re Next”, 25 mila euro, 3.200 spettatori. Il documentario di Claudio Camarca “’ndrangheta soldato padrino santo Vangelo” ieri era sesto con 12 mila euro, 1.792 spettatori. Ha incassato più di “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, settimo con 8 mila euro, un totale di 640 mila euro, e di “Familia” di Francesco Costabile, 6 mila euro, un totale di 265 mila euro.

il tempo che ci vuole di francesca comencini joker folie a deux joker folie a deux 9 film familia 1 Familia fabrizio uni romana maggiora vergano il tempo che ci vuole Familia my hero academia you're next my hero academia you're next my hero academia you're next damien leone terrifier 3 elio germano iddu vermiglio terrifier 3 4 vermiglio vermiglio vermiglio terrifier 3 11 joker folie a deux terrifier 3 9 joker folie a deux joker folie a deux joker folie a deux 8 Familia

romana maggiora vergano fabrizio uni il tempo che ci vuole romana maggiora vergano fabrizio uni il tempo che ci vuole il tempo che ci vuole di francesca comencini 3 toni servillo iddu elio germano iddu toni servillo iddu terrifier 3 5 IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO IL ROBOT SELVAGGIO joker folie a deux 7