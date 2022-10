CIAK, MI GIRA - E’ COSÌ. “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ VINCE QUESTA SETTIMANA SUL POTENTE “BLACK ADAM” CON DWAYNE JOHNSON. 1 MILIONE 106 MILA EURO IN QUATTRO GIORNI CONTRO I 949 MILA EURO DEL FILMONE AMERICANO, ARRIVATO PERÒ ORMAI A 3, 3 MILIONI DI EURO TOTALI IN ITALIA. TERZO POSTO NEL WEEKEND ITALIANO PER “AMSTERDAM”, CON CHRISTIAN BALE E MARGOT ROBBIE, QUARTO PER “HALLOWEEN ENDS” MALGRADO LA VICINANZA DI HALLOWEEN. “IL COLIBRÌ” DI FRANCESCA ARCHIBUGI È QUINTO CON 298 MILA EURO E UN TOTALE DI 2, 3 MILIONI…

Marco Giusti per Dagospia

toni servillo ficarra e picone la stranezza.

E’ così. “La stranezza” di Roberto Andò, forte di un Toni Servillo con cappottone invernale e pizzetto che fa Luigi Pirandello in cerca di sei personaggi in cerca d’autore e di Ficarra e Picone becchini e filodrammatici di Agrigento, grazie anche a un bel copione di Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, sono amici ma sono anche molto bravi, vince questa settimana sul potente “Black Adam” con Dwayne Johnson.

black adam.

1 milione 106 mila euro in quattro giorni contro i 949 mila euro del filmone americano, arrivato però ormai a 3, 3 milioni di euro totali in Italia. Solo ieri “La stranezza” ha incassato 471 mila euro, con 69 mila spettatori in 498 sale, 140 spettatori a sala, contro i 351 mila, e 47 mila spettatori, 105 spettatori a sala, di “Black Adam”, che alla sua seconda settimana resta primo in America, con 27 milioni di dollari, cioè il 59% in meno del suo esordio, ma con un totale di 111 milioni e un globaluccio di 250 milioni di dollari con i suoi 76 mercati.

triangle of sadness 8

Ma senza il mercato cinese, leggo, dove dovrebbe uscire l’11 novembre, non supererebbe di certo i 420 milioni di dollari e, visto che ne costa più di 200, per la Warner potrebbe essere un problema.

Terzo posto nel weekend italiano per “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale e Margot Robbie, 127 mila euro, 50 spettatori a sala, quarto per “Halloween Ends” malgrado la vicinanza di Halloween, 302 mila euro, 63 spettatori a sala, per 1, 6 totali. “Il colibrì” di Francesca Archibugi è quinto con 298 mila euro e un totale di 2, 3 milioni.

DAMPYR

Sesto, con soli due giorni di programmazione il documentario sui Coldplay, “Coldplay Live Broadcast”, 237 mila euro. Settimo l’unico film per bambini, “Il talento di Mr. Crocodile”, 219 mila euro. Tra i film usciti questa settimana il giallo “Io sono l’abisso” di Donato Carrisi è nono con 142 mila euro, 23 spettatori a sala con 300 sale, il satirico-politico “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, malgrado la Palma d’Oro vinta a Cannes, è decimo con 135 mila euro, e “Dampyr”, col figlio di un vampiro e una donna umana solo 12° con 101 mila euro.

Non parliamo poi di “Astolfo” commedia simpatica e squattrinata di Gianni De Gregorio, 14° con 59 mila euro, o di “Brado”, terzo film autobiografico di Kim Rossi Stuart, 20° con 17 mila euro.

In America, mentre attendono per questa settimana l’arrivo del potente “Black Panther: Wakanda Forever”, “Black Adam” scende parecchio rispetto alla prima settimana (il 59%), ma vince comunque con 27, 7 milioni di incasso.

dwayne johnson black adam 6

La commedia “Ticket to Paradise” con George Clooney e Julia Roberts è al secondo posto con 10 milioni di incassi, un totale americano di 33 e un totalone globale inaspettato di 119 milioni di dollari. L’horror con esorcismo “Prey for the Devil” di Daniel Stamm (“The Last Exorcism”), malgrado le pessime critiche, è terzo con 7 milioni di dollari, ma anche con un budget da 1,7 milioni. Con un uscite limitate si stanno facendo avanti “Tar” con Cate Blanchett, decimo posto con un milione di dollari di incasso, “The Banshees of Inesherim” di Martin McDonagh, 13° posto con 540 mila dollari, “Armageddon Time”, 22° posto con 72 mila dollari. E’ iniziata la corsa agli Oscar.

