AFFARI DA COGLIERE AL VOLO – LA COMPAGNIA AMERICANA DI VOLI LOW-COST FRONTIER ANNUNCIA L’ACQUISTO DI SPIRIT, SUA DIRETTA CONCORRENTE, PER 6,6 MILIARDI DI DOLLARI - L'INTESA PORTERÀ ALLA NUOVA SOCIETÀ, CHE SARÀ CONTROLLATA PER IL 51,5% DA FRONTIER E PER LA QUOTA RESTANTE DA SPIRIT E CONSENTIRÀ DI COMPETERE AL MEGLIO CONTRO LE "BIG FOUR" (AMERICAN, DELTA, SOUTHWEST E UNITED) – PRIMA DI APPROVARE L’ACCORDO, L’ANTITRUST AMERICANO DOVRÀ…