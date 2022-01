CIAK, MI GIRA - SIAMO SEMPRE LÌ. E’ PIÙ O MENO UN TESTA A TESTA. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” IERI ERA PRIMO SUI MAGRI SCHERMI ITALIANI CON 34.795 EURO E 5.399 SPETTATORI E “IL LUPO E IL LEONE” SECONDO CON 33.090 EURO MA CON 5.721 SPETTATORI. RICONOSCO CHE PER CHI GESTISCE I CINEMA È UN’UMILIAZIONE, MA INTANTO I CINECLUB CRESCONO. E NON SOLO A ROMA. ANCHE PERCHÉ SULLE PIATTAFORME NON CI SONO COSÌ TANTI VECCHI FILM INTERESSANTI DA RECUPERARE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Siamo sempre lì. E’ più o meno un testa a testa. “Spider-Man: No Way Home” ieri era primo sui magri schermi italiani con 34.795 euro e 5.399 spettatori e “Il lupo e il leone” secondo con 33.090 euro ma con 5.721 spettatori.

Il totale di “Spider-Man” però è di ben 23, 2 milioni di euro e quello di “Il lupo e il leone” di 655 mila euro. Così va il mondo. “King Richard” è terzo con 27 mila euro e un totale di 860 mila euro, “Scream” quarto con 19 mila euro e u totale di 729 mila euro.

“Aline – La voce dell’amore”, il biopic su Celine Dion di Valerie Lemercier sale al quinto posto con 12.870 euro con un totale di 162 mila euro. “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo è poco più sotto, 12.658 euro con 490 mila euro in totale. Riconosco che per chi gestisce i cinema è un’umiliazione, ma intanto i cineclub crescono. E non solo a Roma. Anche perché sulle piattaforme non ci sono così tanti vecchi film interessanti da recuperare.

Dago si è buttato sul vecchio Hitchcock ad esempio, “Notorious” e “Il sospetto”. Dei capolavori. Hitchcock era già un genio riconosciuto negli anni ’40 quando andò in America. Io ieri mi sono visto su Sky la terza puntata della seconda stagione di “Euphoria” in un mare di istruzione di Zendaya sul “come farsi senza farsi scoprire”, immagino dai genitori, ma anche in un mare di pompe e piselli all’aria messi in scena nel grande flash-back iniziale sulle avventure erotiche di Cal, il padre di Nate.

Ma la scena che è già diventata di culto, leggo su twitter, è il dialogo sul sesso tra Jules e il nuovo “miglior amico” di Rue, il ragazzo biondo tatuato sul viso. Propongo anche una lezione sul come sopravvivere alle elezioni del presidente fra dati di contagi e morti terrificanti, la paura di una guerra in Ucraina e altre catastrofi. Alla fine buttarsi su Zendaya e le sue lezioni sul come nascondere le proprie dipendenze mi sembra un buona alternative alla scelta dei candidati finora proposti…

