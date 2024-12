CIAK, MI GIRA! - SITUAZIONE STAZIONARIA IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI FILM ITALIANI PIÙ VISTI. “OCEANIA 2” DELLA DISNEY È SEMPRE SALDAMENTE PRIMO CON 180 MILA EURO - STA FUNZIONANDO OLTRE OGNI ASPETTATIVA “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”, TORNATO IERI AL SECONDO POSTO CON 90 MILA EURO, 17 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI QUASI 8 MILIONI DI EURO, 7.977. PIÙ DI “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO, ARRIVATO A 7 MILIONI 455 MILA EURO E CHE SI APPRESTA IL MESE PROSSIMO A ESORDIRE FUORI ITALIA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

Situazione stazionaria in testa alla classifica dei film italiani più visti. “Oceania 2” della Disney è sempre saldamente primo con 180 mila euro, 26 mila spettatori in 416 sale per un totale di 13 milioni 778 mila euro. Ma in Francia le sta prendendo dalla commedia di provincia “En fanfare”, che da noi si intitola “L’orchestra stonata” e naviga al 29° posto con 2.534 euro di incasso.

il ragazzo dai pantaloni rosa 4

Da noi sta funzionando oltre ogni aspettativa “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, tornato ieri al secondo posto con 90 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di quasi 8 milioni di euro, 7.977. Più di “Parthenope” di Paolo Sorrentino, arrivato a 7 milioni 455 mila euro e che si appresta il mese prossimo a esordire fuori Italia. Al terzo posto troviamo così “La stanza accanto” di Pedro Almodovar con la coppia di amiche Tilda Swinton e Julianne Moore riunite per un weekend con eutanasia in una villa in mezzo al verde, 71 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 892 mila euro.

napoli new york

Quarto posto per "Napoli – New York” di Gabriele Salvatores, 54 mila euro e un totale di 3 milioni 283 mila euro. “Gladiator II” di Ridley Scott è quinto con 35 mila euro e un totale di 9 milioni 121 mila euro e “Wicked” di Jon M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo è sesto con 27 mila euro e un totale di 3 milioni 140 mila euro. In Francia, dove è stato distribuito la scorsa settimana non ha funzionato, 259 mila spettatori con 599 sale nel weekend. Ieri stava al quinto posto. Ahi. Il fatto è che il musical, in Europa, non funziona come in America.

grand tour

Non a caso “Wicked”, in America era primo anche lunedì con 3 milioni e mezzo di dollari e un totalone di 325 milioni. Ma gli incassi dai mercati esteri, 135 milioni, non sono paragonabili a quelli di “Gladiator II”, 235 milioni, o di “Oceania II”, 299 milioni. Torniamo alla classifica italiana, dove i film da festival, i film più artistici, non stanno andando benissimo. “The Substance” di Coralie Fargeat è 17° con 5 mila euro e un totale di 2, 6 milioni, “Grand Tour” di Miguel Gomes, che dovreste vedere, è 19° con 4 mila euro e un totalino di 55 mila euro.

Piccole cose come queste

“Piccole cose come queste”, sensibilissimo film di Tim Mielants sull’Irlanda più povera del 900 con Cillian Murphy è 20° con 4 mila euro. “Non dirmi che hai paura” è 21° con 4 mila euro. “Parthenope” di Paolo Sorrentino 23° con 3 mila euro in 19 sale. “Anora” di Sean Baker, malgrado i tanti premi che sta vincendo in America, è 25° con 3 mila euro e un totale miserello di 586 mila euro.

anora 6

Tra i film preferiti dell’anno, leggo quelli di Denis Villeneuve, “Queer”, “Emilia Perez”, “Nickel Boys”, “The Brutalist” e “Conclave”, che potremo vedere da domani. Occhio invece alla classifica della sofisticata rivista Indiewire delle 34 migliori interpretazioni di attori tra film e serie dell’anno. Sono le interpretazioni più amate, non quelle che potrebbero vincere premi.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Così abbiamo Lily Rose Depp per “Nosferatu”, Josh O’Connor per "Challengers" ma non Zendaya, Andrew Scott per “Ripley”, Ted Danson per la commedia “The Man in the Inside”, Hiroyuki Sanada per “Shogun”, la strepitosa Cristin Milioti in “The Penguin” ma non Colin Farrel, Demi Moore per “The Substance” e Mikey Madison per “Anora”, le uniche che ritroveremo agli Oscar, Chris Hemsworth per “Furiosa”, Nicholas Hoult per “Giurato numero 2”, Pamela Anderson per “The Last Showgirl”, che non abbiamo ancora visto. Ma fra i 34 attori segnalati brilla il gatto attore dell’anno. E’ King, il gattone pigrissimo di “Ripley”.

