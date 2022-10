CIAK, MI GIRA - STRANO? “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ, CON TONI SERVILLO CHE FA PIRANDELLO IN CERCA DI SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE E TROVA FICARRA E PICONE SUPERA, CON 386 MILA EURO, IL POTENTE KOLOSSAL AMERICANO “BLACK ADAM” COL CROSETTESCO PELATONE DWAYNE JOHNSON, SECONDO A 336 MILA EURO. UN PO’ DI SPERANZA PER QUESTO MARTORIATO CINEMA ITALIANO. VEDIAMO SE “LA STRANEZZA” RIUSCIRÀ A FARE MEGLIO DEL MIGLIOR INCASSO ITALIANO DELLA STAGIONE, “IL COLIBRÌ”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

toni servillo ficarra e picone la stranezza 2

Strano? “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo che fa Pirandello in cerca di sei personaggi in cerca d’autore e trova Ficarra e Picone a Agrigento supera nella giornata di ieri con 386 mila euro e 56 mila spettatori (tutti siciliani? no, dai…) sparsi in 480 sale e un totale di 630 mila euro il pur potente kolossal americano “Black Adam” col crosettesco pelatone Dwayne Johnson, secondo a 336 mila euro, 45 mila spettatori in 425 sale e un totale di 2 milioni 995 mila euro.

dwayne johnson black adam 1

Un po’ di speranza per questo martoriato cinema italiano… Terzo posto per il documentario “Coldplay Live Broadcast…” con 237 mila euro e 16 mila spettatori al suo primo giorno di programmazione. Quarto posto per “Amsterdam”, filmone di David O. Russell con Margot Robbie e Christian Bale con 121 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 217 mila euro.

halloween ends

Al quinto posto troviamo “Halloween Ends” con Jamie Lee Curtis con 105 mila euro e un totale di 1,5, seguito da “Il colibrì” di Francesca Archibugi con 100 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 2, 2, il miglior incasso italiano della stagione.

io sono labisso

Vediamo se “La stranezza” riuscirà a fare meglio vista la presenza di Ficarra e Picone che si scontreranno direttamente con Favino e Moretti.

Settimo posto per il film per tutta la famiglia “Il talento di Mr. Crocodile”, 79 mila euro, che proprio non funziona. Ottavo posto per “Smile” con 55 mila euro e un totale di 1,5 milioni. Solo decimo, non parte proprio, mi dispiace, il giallone di Donato Carrisi “Io sono l’abisso” con Gabriel Montesi e Michela Cescon, 47 mila euro, 6 mila spettatori con 293 sale e un totale di 94 mila euro. Un disastro.

triangle of sadness 8

Undicesimo posto per “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund con 44 mila euro, 6 mila spettatori ma in 74 sale e un totale di 89 mila euro. “Dampyr”, il personaggio dei fumetti della Bonelli mezzo vampiro e mezzo umano è dodicesimo con 38 mila euro, 5 mila spettatori in 252 sale con un totale di 58 mila euro. Insomma..

DAMPYR donato carrisi io sono labisso triangle of sadness

