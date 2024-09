CIAK, MI GIRA - I TIFOSI DELL’INTER SI SONO CONSOLATI DELLA SCONFITTA COL MILAN CON IL DOCUMENTARIO “DUE STELLE SUL CUORE”, TORNATO IN CIMA ALLA CLASSIFICA DEI FILM PIÙ VISTI CON 122 MILA EURO DI INCASSO E 10 MILA SPETTATORI - AL SECONDO POSTO, CON SOLO 46 MILA EURO DI INCASSO E 6.490 SPETTATORI, TROVIAMO “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”, MENTRE LA NEW ENTRY DEL LUNEDÌ, LA VERSIONE RESTAURATA DEL CAPOLAVORO SPLATTER “NON APRITE QUELLA PORTA”, È TERZA CON 42 MILA EURO E 5.733 SPETTATORI IN 213 SALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Inter due stelle sul cuore

Come sono andati gli incassi ieri? I tifosi dell’Inter si sono consolati della sconfitta col Milan con il loro documentario, “Inter due stelle sul cuore”, che è tornato in cima alla classifica dei film più visti con 122 mila euro di incasso e 10 mila spettatori in 198 sale (avete capito bene) per un totale di 806 mila euro. Ma un documentario sul Milan non ce l’abbiamo pronto? Da piccolo tifavo per la Fiorentina di Hamrin ma andavo pazzo dell’Inter di Jair Corso Mazzola…

non aprite quella porta

Al secondo posto, con solo 46 mila euro di incasso e 6.490 spettatori, troviamo “Beetlejuice Beetlejuice”, che ha un totale di 4, 2 milioni di euro. La new entry del lunedì, la versione restaurata del capolavoro splatter di Tobe Hooper “Non aprite quella porta” (“The Texas Chainsaw Massacre” è terzo con 42 mila euro e 5.733 spettatori in 213 sale. Seguono “Cattivissimo me 4” con 34 mila euro e un totale di 16, 2 milioni e l’horror “Speak No Evil” di James Watkins con James McAvoy con 33 mila euro.

la misura del dubbio

“Vermiglio” di Maura Delpero, che molto sta piacendo al pubblico femminile, è settimo con 11 mila euro, 1.850 spettatori in 20 sale, ma da questo giovedì’ diventeranno 70. Supera l’ottimo legal drama “La misura del dubbio” (le fil) di e con Daniel Auteuil che difende il grosso Gregory Gadebois, accusato di aver ucciso la moglie in un paesino provenzale. Sarà lui l’assassino o non sarà lui? E’ un film molto solido dominato dall’interpretazione umanissima di Auteuil, ma anche dall’idea che la giustizia degli uomini si basa su prove che non sempre ci sono. L’ho visto ieri all’Eden con una decina di spettatrici.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Il documentario “Volonté. L’uomo dai 1000 volti” è 15° con 7.398 euro, 1.081 spettatori in 76 sale. Così così. “Parthenope” di Paolo Sorrentino, con una sola proiezione a mezzanotte in 12 sale, è 16° con 7.324 euro e 926 spettatori. Tutti ragazzini. Io a mezzanotte già dormivo sul divano di casa. Avete solo altri due giorni per vederlo, oggi e domani, sempre a mezzanotte. Poi tornerà in sala il 25 ottobre. Devo dire che è stata una bella idea quello di darlo a mezzanotte un mese prima. Almeno sveglia un po’ gli spettatori più giovani.

yojimbo vs per un pugno di dollari

Al 23° e al 25° posto troviamo i due film gemellati e restaurati “Yojimbo”(“La sfida del samurai”) di Akira Kurosawa e “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone che fu il suo remake non ufficiale. Il pubblico di oggi, che ha visto e rivisto il film di leone fin troppe volte, premia Kurosawa, 459 spettatori in 14 sale, rispetto a Leone, 391 spettatori in 9 sale.

