CIAK, MI GIRA - TUTTI AL CINEMA IERI SERA PER HALLOWEEN? BEH. I RISULTATI DEL BOX OFFICE SONO PIUTTOSTO INTERESSANTI. INTANTO, HA VINTO, COME SI PENSAVA, “HALLOWEEN ENDS”. SECONDO POSTO, MA SOLO PERCHÉ IL SUO BIGLIETTO COSTA DI PIÙ, IL KOLOSSAL “BLACK ADAM” COL PELATONE DWAYNE JOHNSON. “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ CON FICARRA E PICONE E TONI SERVILLO CHE VEDE I FANTASMI DEI SUOI PERSONAGGI (QUINDI UN PO’ HALLOWEEN LO È…) È TERZO. MA DA DOMANI, FINITO L’EFFETTO HALLOWEEN, DOVREBBE TORNARE IN TESTA… - VIDEO

halloween ends

Marco Giusti per Dagospia

Tutti al cinema ieri sera per Halloween? Beh. I risultati del box office di ieri sono piuttosto interessanti. Intanto, ha vinto, come si pensava, “Halloween Ends” di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, 371 mila euro, con un totale di 2 milioni, e 48 mila spettatori in 281 sale pari a ben 173 spettatori a sala.

dwayne johnson black adam 1

Secondo posto, ma solo perché il suo biglietto costa di più, il kolossal “Black Adam” col pelatone Dwayne Johnson, 296 mila euro per un totale di 3,6 milioni, 39 mila spettatori in 393 sale pari a 101 spettatori a sala.

“La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra e Picone e Toni Servillo che vede i fantasmi dei suoi personaggi (quindi un po’ Halloween lo è…) è terzo con 284 mila euro per un totale di 1, 3 milioni, 42 mila spettatori in 447 sale pari a 95 spettatori a sala. Ma da domani, finito l’effetto Halloween, “La stranezza” dovrebbe tornare in testa.

toni servillo ficarra e picone la stranezza 2

Quarto posto per “Smile”, un horror giustamente, con 199 mila euro per un totale di 1,7, 25 mila spettatori in 104 sale pari a 248 spettatori. Clamoroso, eh? Se avesse avuto più sale…

Seguono al quinto posto “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale e Margot Robbie, 103 mila euro per un totale di 449 mila euro, 41 spettatori a sala con 242 sale, “Dampyr” il mezzo uomo mezzo vampiro, al sesto posto con 72 mila euro, un totale di 175 mila euro, 27 spettatori a sala in 242 sale. Non ha funzionato nemmeno a Halloween.

smile

”Il colibrì” di Francesca Archibugi è settimo con 65 mila euro, un totale di 2, 4, 27 spettatori a sala con la bellezza di 343 sale. Troppe. Solo decimo “Io sono l’abisso”, il giallo di Donato Carrisi con 52 mila euro per un totale di 198 mila euro, 7 mila spettatori in 283 sale pari a 25 spettatori a sala. Flop.

“Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund è 12° con 30 mila euro e uno scarso interesse del pubblico italiano, mi sembra. E’ uscito ieri anche l’horror con zombi d’autore, cioè “Cut” o “Coupez” di Michel Hazanavicius, film d’apertura di Cannes, remake paro paro di un celebre horror giapponese. Lo trovate al 14° posto con 12 mila euro, 11 spettatori a sala. Taglia taglia…

smile triangle of sadness triangle of sadness 8 triangle of sadness 9 DAMPYR dwayne johnson black adam 6 smile toni servillo ficarra e picone la stranezza toni servillo ficarra e picone la stranezza. la stranezza 2 la stranezza il cast toni servillo la stranezza dwayne johnson black adam 5 toni servillo ficarra e picone la stranezza 1 dwayne johnson black adam 4 black adam.