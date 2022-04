CIAK, MI GIRA - VEDO CHE “MORBIUS” IERI ERA PRIMO CON 105 MILA EURO E UN TOTALE DI 1,8 MILIONI DI EURO. MA BIANCA BERLINGUER CI HA FATTO VEDERE ADDIRITTURA I TALK SULLA GUERRA RUSSI CON I PRESENTATORI MILIARDARI AMICI DI PUTIN CHE ERANO PARECCHIO PIÙ INQUIETANTI E GROTTESCHI DI QUALSIASI FILM MARVEL. SECONDO POSTO PER IL CARTONE ANIMATO GIAPPONESE “SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE: ARIA OF A STARLESS NIGHT”. TERZO PER “TROPPO CATTIVI (THE BAD GUYS)” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

jared leto morbius

Tra un talk fuori di testa sulla guerra in Ucraina e un altro non meno fuori di testa, vedo che “Morbius” di Daniel Espinosa con Jared Leto che fa lo scienziato vampiro ieri era primo con 105 mila euro e un totale di 1,8 milioni di euro.

Ma ieri Bianca Berlinguer ci ha fatto vedere addirittura i talk sulla guerra russi con i presentatori miliardari amici di Putin che erano parecchio più inquietanti e grotteschi di qualsiasi film Marvel.

bianca berlinguer

Secondo posto per il cartone animato giapponese di grande culto “Sword Art Online Progressive The Movie: Aria of a Starless Night”, 62 mila euro per un totale di 121 mila euro in due giorni.

Terzo posto per “Troppo cattivi (The Bad Guys)” della Dreamworks con 33 mila euro e un totale di 1,4 milioni. “The Batman” scivola così al quarto posto con 24 mila euro e un totalone di 9,7 milioni. Solo quinta la commedia con disabilità “Corro da te” di Riccardo Milani con la coppia Favino-Leone con 19 mila euro e un totale di 1, 9 milioni.

sword art online progressive the movie aria of a starless night

Lo segue “Spencer” di Pablo Larrain al sesto posto con 19 mila euro e un totale di 692 mila euro. Settimo “Una vita in fuga” di Sean Penn con la figlia Dylan, 14 mila euro e un totale di 263 mila euro, ottavo “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con 13 mila euro e un totale di 1,2 milioni.

KRISTEN STEWART - SPENCER

“Coda – I segni del cuore” di Sian Heder, miglior film dell’anno secondo l’Academy di Hollywood, è nono con 12 mila euro e un totalino di 169 mila euro. Chiude al decimo posto il piccolo violentissimo western sardo dove si spara per un nonnulla e non si risparmiano né bambini né madri né zie né nonni, “Il muto di gallura” di Matteo Fresi, 6 mila euro e un totale di 138 mila.

il muto di gallura

Non pervenuto “Altrimenti ci arrabbiamo…”. A livello internazionale, vedo che “Sonic The Hedgehog 2”, non ancora uscito né in America né in Italia, è arrivato a 64 milioni di dollari di incasso globale grazie agli spettatori inglesi, 6, 4 milioni di dollari alla faccia di “Morbius”, in Francia 5, 5, in Australia 2, 7, Spagna e Germania, 2 milioni.

