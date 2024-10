CIAK, MI GIRA! - IN UN WEEKEND CHE HA SEGNATO IL 39% DI INCASSI IN PIÙ RISPETTO A QUELLO PRECEDENTE, “VENOM: THE LAST DANCE” E “PARTHENOPE” FANNO LA DIFFERENZA. E IERI, NELLE SALE ITALIANE LA DIFFERENZA DI INCASSO TRA I DUE FILM NON ERA COSÌ GRANDE, 847 MILA EURO “VENOM3” E 719 MILA EURO “PARTHENOPE” - PER "PARTHENOPE" È LA MIGLIOR APERTURA DI UN FILM ITALIANO DOPO LA PANDEMIA. MEGLIO DI “C’È ANCORA DOMANI”. ORA VEDIAMO COME FUNZIONERÀ IL PASSAPAROLA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Gnam!!! In un weekend che ha segnato il 39% di incassi in più rispetto a quello precedente, malgrado un caldo da estate in gran parte del paese, “Venom: The Last Dance” di Kelly Marcel con Tom Hardy in doppio ruolo, umano+alieno cannibale e battutaro, e “Parthenope” di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta al loro esordio fanno la differenza.

E ieri, nelle sale italiane la differenza di incasso tra i due film non era così grande, 847 mila euro con 103 mila spettatori in 405 sale “Venom3” e 719 mila euro con 97 mila spettatori in 529 sale, “Parthenope”. Vince il weekend però, come era naturale, “Venom: The Last Dance” con 3 milioni 193 mila euro contro i 2 milioni di “Parthenope”, (2.006 con i 100 mila euro delle anteprime). Per "Parthenope" è la miglior apertura di un film italiano dopo la pandemia. Meglio di “C’è ancora domani”. Ora vediamo come funzionerà il passa parola.

“Venom3” è andato sotto le aspettative in America, dove ha vinto la sua settimana con 51 milioni di dollari, meno degli 80 milioni del primo “Venom” e dei 90 del secondo. Si è rifatto comunque in Cina, dove ha incassato la bellezza di 46 milioni di dollari nel suo primo weekend, portando il suo incasso globale a 175 milioni di dollari. Ricordiamo che ne costa 120. Non è ancora uscito invece in Francia, dove con una distribuzione altamente protettiva trionfano i film nazionali come “L’amour ouf” e “Monsieur Aznavour”.

Al terzo posto in Italia troviamo “Il robot selvaggio” con 958 mila euro e un totale di 4,7 milioni. In America questo weekend è terzo con 6, 5 milioni di dollari. Quarto posto per “Smile2” con 690 mila euro e un totale di 2, 2 milioni. In America “Smile2” è secondo con 9, 4 milioni di dollari. Al quinto posto troviamo “Megalopolis” di Francis Coppola con 290 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. Lo segue di pochissimo “Iddu”, il mafia movie di Piazza e Grassadonia con Elio Germano e Toni Servillo, con 216 mila euro e un totale di 1, 9 milioni. Cioè “Iddu” ha incassato più di “Megalopolis”… Settimo l’avventuroso australiano “200% lupo” con 216 mila euro. 18° in 21 sale l’ottimo “The Substance” di coralie Fargeat con Demi Moore e Margareth Qualley.

