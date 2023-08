CIAK, MI GIRA – IN AMERICA “BLUE BEETLE” RUBA IL PRIMO POSTO A “BARBIE” CON UN ESORDIO DA 10 MILIONI DI DOLLARI DI INCASSO. MA NON SARÀ IL SUCCESSO SPERATO: HA UN BUDGET DA 120 MILIONI, E “BARBIE” HA VERAMENTE CAMBIATO DEFINITIVAMENTE IL GUSTO DEL PUBBLICO, TANTO CHE IERI, IN ITALIA, ERA ANCORA PRIMO, BEN STACCATO DA “BLUE BEETLE”, CON 222MILA EURO E UN TOTALE DI 28,8 MILIONI. TERZO IL SUPERCAFONE “SHARK 2”. QUARTO IL DISASTROSO “I PEGGIORI GIORNI”, DI EDOARDO LEO, CON 62 MILA EURO E UN TOTALE DI 391 MILA EURO. BUONA NOTTE... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Blue Beetle 2

Con un esordio americano di 10 milioni di dollari e una previsione per il weekend da 25 milioni il nuovo film di supereroi della DC Comics, nonché primo supereroe giovanile messicano “Blue Beetle” diretto da Angel Manuel Solo con Xolo Mariduena, ruba il primo posto in classifica al potente “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie, secondo venerdì con 6, 3 milioni di dollari con un totale americano di 551 milioni di dollari e globale con 1 miliardo e 212 milioni di dollari, ma non sarà certo il successo sperato.

barbie 2

Anche perché ha un budget da 120 milioni di dollari. Peccato perché viene segnalato da tutti i critici internazionali come un buon film. Ma “Barbie” ha veramente cambiato definitivamente il gusto del pubblico in America e in tutto il mondo. Tanto che in Italia, ieri,

era ancora primo con 222 mila euro e un totale di 28, 8 milioni di euro, ben staccato da “Blue Beetle”, secondo con 136 mila euro e un totale di 398 mila euro. Pochino.

SHARK 2 - L ABISSO

Ma in Inghilterra, nella giornata di venerdì, accade più o meno la stessa cosa con “Barbie” a 1 milioni di dollari, seguito da “Oppenheimer” di Christopher Nolan con 708 mila dollari, e un totale globale altissimo di 700 milioni di dollari, mentre “Blue Beetle” è solo terzo con 459 mila dollari. E purtroppo sarà un esordio tra i più bassi, se non il più basso dei film della DC Comics. Ahi.

I PEGGIORI GIORNI

In Italia, al terzo posto troviamo “Shark 2”, il film supercafone di squali, con 117 mila euro e un totale accettabile di 4, 5 milioni di euro, e al quarto il disastroso campione italiano, “I peggiori giorni” di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno con 62 mila euro e un totale di 391 mila euro. Buona notte. In attesa di “Oppenheimer, che troveremo nelle sale italiane il 23 settembre, potremmo vedere l’ottimo “Passages” di Ira Sachs con Franz Rogowski, il nuovo James Dean del cinema europeo, in un triangolo amoroso fluido con Ben Whishaw e Adéle Exarchopoulos, ieri decimo con 12 mila euro e un totale di 49 mila euro.

