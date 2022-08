CIAK, MI GIRA – BOOM! “MINIONS 2” IERI HA FATTO IL PIENO DI PICCOLI SPETTATORI, 1 MILIONE 522MILA EURO DI INCASSO PER 215MILA PRESENZE. “NOPE” SCIVOLA AL SECONDO POSTO CON 70 MILA EURO E 9.829 SPETTATORI CON UN TOTALE DI 544 MILA EURO. LA COSA CHE COLPISCE È CHE L’INCASSO TOTALE DELLE SALE ITALIANE NELLA GIORNATA DI IERI È DI POCO SUPERIORE A QUELLO DI “MINIONS 2”. AHI! IN PRATICA GLI SPETTATORI NON SI SONO MOSSI PER ANDARE AL CINEMA, MA PER VEDERE “MINIONS 2”. L’UNICO FILM ITALIANO, “IL PATAFFIO”, È SESTO...

minions 2 come gru diventa cattivissimo 7

Marco Giusti per Dagospia

Come ci potevamo aspettare “Minions 2” ieri ha fatto il pieno di piccoli spettatori in attesa di un film per loro, 1 milione 522mila euro di incasso per 215mila presenze. Se aggiungiamo gli incassi delle anteprime estive di 6-7-8 agosto “Minions 2” arriva a 3 milioni di euro. Boom!

nope 2

“Nope” di Jordan Peele, che il giorno prima le aveva prese anche da “Il castello errante di Howl” di Hayao Miyazaki in riedizione, scivola al secondo posto con 70 mila euro e 9.829 spettatori con un totale di 544 mila euro.

La cosa che colpisce è che l’incasso totale delle sale italiane nella giornata di ieri è di poco superiore all’incasso di “Minions 2”, cioè 1.773.848 con 251. 295 spettatori. Ahi!

In pratica gli spettatori italiani non si sono mossi per andare al cinema, ma per vedere “Minions 2”.

giorgio tirabassi lino musella il pataffio

L’unico film italiano nuovo presentato ieri, “Il Pataffio” di Francesco Lagi con Alessandro Gassman, Lino Musella, Valerio Mastandrea è sesto con 15 mila euro di incasso con 2 mila spettatori. Diciamo che non c’era tanto interesse.

alessandro gassman il pataffio

“Minions 2”, oltre che in Italia, è uscito ieri anche in Cina, dove non si era visto niente di hollywoodiano da “Jurassic World: Dominion”, e chiude così il mercato globale che si era prefissato, e che già gli ha fruttato la bellezza di 792 milioni di dollari e il quarto posto nella classifica globale della stagione, dietro “Top Gun: Maverick” (1 miliardo 380 milioni), “Jurassic World Dominion” (974 milioni), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (954 milioni). Vediamo se con gli incassi cinesi e italiani riuscirà a raggiungere “Doctor Strange”.

