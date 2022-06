3 giu 2022 11:24

CIAK, MI GIRA – BUONE NOTIZIE! MAGARI NON PER IL CINEMA ITALIANO, MA PER I NOSTRI ESERCENTI, SÌ: “JURASSIC WORLD: IL DOMINIO” SBANCA AL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE IN ITALIA CON 1 MILIONE, 185 MILA EURO PER 155.827 SPETTATORI E 462 SALE. “TOP GUN: MAVERICK”, ORMAI ALLA SUA SECONDA SETTIMANA, NE INCASSA LA METÀ - “MARCEL!” IL FILM COL CANE MORTO DI JASMINE TRINCA RISALE INASPETTATAMENTE LA CLASSIFICA E IERI SI CLASSIFICA OTTAVO CON 6.420 EURO E 936 SPETTATORI CON 53 SALE - VIDEO