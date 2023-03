CIAK, MI GIRA – CHI LO FERMA PIÙ “JOHN WICK 4”? MALGRADO UN KEANU REEVES QUASI SESSANTENNE E PRONTO ALLA PENSIONE, IERI HA INCASSATO DA NOI 507 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA ALTRI 67 MILA SPETTATORI. DIMOSTRA CHE I FILM DI SUPEREROI, TUTTI UGUALI, HANNO ROTTO. IL PUBBLICO VUOLE VERI FILM D’AZIONE – SECONDO POSTO PER IL POLIZIESCO ALLA MILANESE CON CINESI E CALABRESI “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE”. TERZO POSTO “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

KEANU REEVES JOHN WICK

Chi lo ferma più “John Wick 4”? Malgrado un Keanu Reeves quasi sessantenne e pronto alla pensione, Ian McShane con dei denti che sembra il poro Funari, Laurence Fishburne più simile a Mario Brega che al duro che era, “John Wick 4”, che ieri ha incassato da noi 507 mila euro portando al cinema altri 67 mila spettatori per un totale in tre giorni di 1 milione 289 mila euro, e non sappiamo ancora a quanto arriverà nel fine settimana americano (30 milioni di dollari al primo giorno…) e mondiale (è primo ovunque…), stacca davvero di 222 scalini, come nella scena finale sulla scalinata di Montmartre, qualsiasi altro film.

KEANU REEVES JOHN WICK

E dimostra, come leggo un po’ ovunque sui social, che i film di supereroi, tutti uguali, hanno rotto. Il pubblico vuole veri film d’azione come ai vecchi tempi. E quindi vai con i sequel di “Avatar”, “Top Gun”, “Creed”, “Scream”. È così. I supereroi hanno perso qualsiasi superpotere.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Secondo posto da noi per il poliziesco alla milanese con cinesi e calabresi “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Antonio Gerardi con 162 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 2,3 milioni di euro. Terzo posto per “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh con 114 mila euro, 16 mila spettatori, 2 milioni di euro di euro in totale.

HELEN MIRREN SHAZAM! LA FURIA DEGLI DEI

“Shazam! Furia degli dei” con Zachary Levi precipita così al quarto posto con 112, 16 mila spettatori, 1 milione 187 mila totali. Il disastro. Quinto “Il viaggio leggendario” con due nuovi youtuber che arriva a 88 mila euro, portando al cinema 13 mila spettatori per un totale di 170 mila euro. Flop.

La new entry “Stranizza d’amuri”, opera prima di Beppe Fiorello, con la storia gay ambientata nella Sicilia del 1983, è decimo con 54 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 112 mila euro. Vabbé.

