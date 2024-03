CIAK, MI GIRA! – COME STA ANDANDO “DUNE - PARTE DUE” CON I SUOI VERMONI GIGANTI CHE SFRECCIANO NEL DESERTO? A GONFIE VELE QUASI IN OGNI PARTE DEL MONDO – L’INCASSO GLOBALE DEL PRIMO WEEKEND SARÀ TRA I 180 -200 MILIONI DI DOLLARI PER UN TOTALE FINALE DI 600 MILIONI, MAGGIORE DEI 433 DELLA PRIMA PARTE – IN ITALIA IL FILM DI DENIS VILLENEUVE SI È UN PO’ RIPRESO, CON UN INCASSO DI 501 MILA EURO, 82 MILA SPETTATORI IN 498 PER UN TOTALE DI 1 MILIONE 505 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

Come sta andando “Dune - Parte Due” di Denis Villeneuve con i suoi vermoni giganti che sfrecciano nel deserto? A gonfie vele, direi, quasi in ogni parte del mondo. E le previsioni dicono che l’incasso globale del primo weekend sarà tra i 180 -200 milioni di dollari per un totale finale di 600 milioni, maggiore dei 433 della prima parte. Anche se allora stavamo ancora in pandemia e il film era uscito sia in streaming che in sala.

Da noi, dove era partito benino ma non benissimo, ieri si è un po’ ripreso con un incasso di 501 mila euro, 82 mila spettatori in 498 per un totale di 1 milione 505 mila euro. Del resto è l’unico grande spettacolo che possa riportare al cinema il pubblico largo di “Barbie” e “Oppenheimer”.

Infatti in Francia, dove ha incassato già 3, 5 milioni di dollari, ha più o meno il doppio delle sale. E lo proiettano generalmente meglio di come lo proiettano in Italia. In Germania è arrivato a 2, 4 milioni, nella Corea del Sud a 2, 1.

Al secondo posto troviamo ancora “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con 119 mila euro, 17 mila spettatori in 369 sale per un totale di 1 milione 251 mila euro. Se pensiamo a come il nostro pubblico e la nostra critica trattano il precedente film di Glaser, “Under the Skin” con Scarlett Johansson, diciamo che è una bella rivincita. I tempi sono davvero cambiati. Non si capisce come sia successo, ma abbiamo un pubblico più colto e preparato di quello che avevamo un tempo.

Ecco che “Past Lives” di Celine Song è quarto con 59 mila euro, 8 mila spettatori in 267 sale per un totale di 2 milioni 351 mila euro, “Poor Things” di Yorgos Lanthimos è quinto con 41 mila euro e un totale di 8 milioni 189 mila euro. La new entry “Estranei” di Andrew Haigh è sesto con 40 mila euro, 6 mila spettatori in 271 sale per un totale in due giorni di 67 mila euro.

“Caracas” di Marco D’Amore in coppia con Toni Servillo ambientato nel quartiere Napoli Ferrovia è settimo con 39 mila euro, 6 mila spettatori in 307 di sale per un totale, in due giorni, di 83 mila euro. Il pubblico non lo ha capito? E’ un film tropo complesso? O forse c’è stata troppa esposizione di Toni Servillo? Magari è un film che ha bisogno solo di tempo e di essere sostenuto. Ammetto che non è facile e questo il pubblico lo capisce.

Al decimo posto troviamo un altro piccolo film d’arte, “La sala professori” di Ilker Çatak con Leonie Benesch, 30 mila euro, 5 mila spettatori in 107 sale per un totale in due giorni di 52 mila euro. Candidato agli Oscar come miglior film straniero, vedrete come salirà col pubblico del cinema d’arte.

