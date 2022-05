CIAK, MI GIRA! – ALLA FACCIA DEI FILM DI CANNES, DEI CRITICI TROPPO SNOB E DEI SUOI PREMI BIZZARRI CHE HANNO FATTO STORCERE IL NASO A PARECCHI, I CONTI SI FANNO ORA IN SALA. DICIAMO. “TOP GUN: MAVERICK” CON TOM CRUISE HA ESORDITO VENERDÌ NELLE SALE AMERICANE CON UN INCASSO DI 51 MILIONI DI DOLLARI, LANCIANDO IL FILM A UN WEEKEND, PROBABILMENTE, DA 150 MILIONI. IN ITALIA, IERI, ERA PRIMA CON 827 MILA EURO CON 525 SALE E UN TOTALE DI 2, 9 MILIONI DI EURO…

Marco Giusti per Dagospia

Alla faccia dei film di Cannes, dei critici troppo snob e dei suoi premi bizzarri che hanno fatto storcere il naso a parecchi, i conti si fanno ora in sala. Diciamo. “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise ha esordito venerdì nelle sale americane con un incasso di 51 milioni di dollari, lanciando il film a un weekend, probabilmente, da 150 milioni. In Italia, ieri, era prima con 827 mila euro con 525 sale e un totale di 2, 9 milioni di euro.

Distanziatissimo troviamo ormai “Doctor Strange nel Multiverso della follia” con Benedict Cumberbacht con 150 mila euro, 316 sale, e un totale di 12, 9 milioni di euro. In tutto il mondo “Doctor Strange 2” ha ormai toccato gli 820 milioni di dollari e in America venerdì era terzo con 4, 4 milioni dietro il curioso “The Bob Burgers Movie” a 5, 7. Finalmente, malgrado il caldo, si sta muovendo invece “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, anche se non ha vinto, ahimé, nessun premio a Cannes.

Ieri, sabato, era terzo a 140 mila euro, solo 10 mila in meno di Doctor Strange, con 20 mila spettatori e 429 sale, per un totale di 267 mila euro. Quarto è “Esterno notte” di Marco Bellocchio con 31 mila euro, 303 sale, e un incasso totale di 327 mila euro. Diciamo che per l’Italia è tutto. Mentre possiamo segnalare che in Giappone è primo il fantascientifico “Shin Ultraman” con un totale di 15 milioni, in Corea del Sud il poliziesco nazionale “The Roundup”, 29 milioni totali, e in Cina è esploso “The Bad Guys”, già arrivato a 25 milioni di dollari.

Per chi sta a casa, stasera posso consigliare su Netflix, ma tanto lo saprete già, i nuovi episodi attesissimi di “Stranger Things”, mentre ho trovato molto violenti e non sempre di buon gusto gli episodi del nuovo capitolo di “Love Death+Robots”, anche se adoro “Bad Travelling” di David Fincher, il secondo episodio. Sempre su Netflix segnalo il favoloso avventuroso indiano “RRR”, che in America uscirà i primi di giugno in sala, sono già commosso dal trailer con il protagonista che incontra una tigre modello Sandokan. Mi guarderei volentieri anche il documentario sulla vita di Richard Burton.

E vi consiglio, vista ieri, la bella serie crime cilena “42 giorni nell’oscurità” prodotta da Pablo Larrain. Su Amazon prime avete invece, a pagamento, “Ambulance” di Michael Bay, “La cena perfetta” con Salvatore Esposito e Greta Scarano, “Cyrano” di Joe Wright con Peter Dinklage e il documentario sulla Tower Records, che penso sia imperdibile. Su Disney+ sono invece arrivati i primi due episodi della nuova serie con Ewan MacGregor “Obi Wan Kenobi”. Mentre su Mubi, vi segnalo oltre a “Under the Skin” di Jonathan Glazer con Scarlett Johansson come vampira aliena l’arrivo di un clamoroso giallo di Mario Bava, il capolavoro “Sei donne per l’assassino”, che nel tempo si è rivelato assolutamente fondamentale per lo sviluppo del genere. Imperdibile.