Marco Giusti per Dagospia

BTS Yet To Come in Cinemas

Niente da fare. Il concerto live a Busan del gruppo coreano BTS, cioè “BTS Yet To Come in Cinemas” è ancora al comando della classifica con 65.928 euro, 3.794 spettatori, con un totale di 185 mila euro in due giorni. Niente di che, direte.

Ma supera, in termini di incasso, sia il potente film irlandese in corsa per gli Oscar “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson amici/nemici che si sfidano a un duello autolesionista, “se mi rivolgi la parola mi taglio un dito”, zac!, 62,972 euro con 10. 233 spettatori al primo giorno, sia il nuovissimo mystery-thriller di M. Night Shyamalan “Bussano alla porta”, dove quattro brutti ceffi ti rovinano le vacanze nella casetta nei boschi e ti chiedono di fare una scelta, uccidere i tuoi figli per salvare l’umanità, ohibò!, 45. 515 euro con 6.999 spettatori.

Bussano alla porta

Il campione italiano, in questo caso “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo motivatore e tassinaro di aspiranti suicidi in quel di Roma, si ferma a 43. 543 euro, 6.991 spettatori con un totale di 1, 1 milioni di spettatori. Diciamo che non sta andando benissimo. “Avatar: la via dell’acqua” di James Cameron, ormai in caduta libera, arriva fino a 27.647 euro con 3.044 spettatori e un totale, però, di 43 milioni e mezzo.

Il primo giorno della mia vita

In caduta libera anche “Me contro Te Il Film – Missione giungla” coi due youtuber di Partinico Sofie e Lui con 27.222 euro e un totale di 4 milioni di euro. Ottavo posto in classifica per “The Plane” con 24.876 euro e un totale di 882 mila euro. Il potente “Aterix e Obelix – Il regno di mezzo” di Guillaume Canet con Canet come Asterix e Gilles Lellouche come Obelix è nono con 24.565 euro, mentre il noir coreano “Decision to leave” di Park Chang Wook è decimo con 13 mila euro e 2 mila spettatori.

asterix e obelix il regno di mezzo

“Asterix e Obelix – Il regno di mezzo”, quarta avventura dei due eroici galli che sfidano il potere di Roma, che ho visto ieri a Roma al Lux in una sala con soli quattro spettatori, una famigliola che c’era cascata con un padre che seguitava a dire che il film era “una cazzata”, da noi non è andato bene come in Francia, dove non solo è primo in classifica con 466 mila spettatori in due giorni superando “Babylon”, “Avatar2” e “Bussano alla porta”, ma è anche il miglior lancio di un film francese in dieci anni. Francamente, aridatece i cinepanettoni. Boldi e De Sica, Neri Parenti.

