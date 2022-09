11 set 2022 10:53

CIAK, MI GIRA – GIUSTI: "E VEDIAMO COME ANDRANNO QUESTI FILM VENEZIANI IN SALA. DEI DUE USCITI IN QUESTI GIORNI, VEDO CHE “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO IERI ERA SECONDO CON 143 MILA EURO E 21 MILA SPETTATORI, DIETRO A "MINIONS 2", 208 MILA EURO E 28 MILA SPETTATORI CON UN TOTALE DI 12 MILIONI E MEZZO DI EURO. NON MALE, INSOMMA. MENTRE IL PICCOLO E DIVERTENTE “MARGINI”…