Marco Giusti per Dagospia

Vediamo se domani, con tante nuove uscite, ma nessuna davvero significativa in termini di box office, qualcosa cambierà. Intanto “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler col suo carico di donne forti armate di lancia e tecnologia, mezzo africane e mezzo lgbt, sbanca anche ieri con un incasso da 245 mila euro, 38 mila presenze e un totale di 4 milioni 910 mila euro.

Ma a livello globale sono ormai ben 355 milioni di dollari in neanche una settimana. Solo in Russia, dove il pubblico si deve vedere il polpettone patriottico “Land of Legends”, o in Cina, dove magari adesso arriverà, o in Arabia Saudita, dove le situazioni lesbo delle guerriere non sono per nulla gradite, non è ancora stato visto “Black Panther 2”.

Secondo posto per “Vasco – Live Roma Circo Massimo” con altri 138 mila euro per un totale in tre giorni di 418 mila euro. Terzo posto per “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo nel cappottone di Luigi Pirandello e con tanto di pizzetto, e speriamo che Genny Sangiuliano sia andato a vederlo questa settimana, con 62 mila euro e un totale di 4, 3 milioni di euro.

Quarto posto per “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio genio e scopatore, 48 mila euro e un totale di 1, 5 milioni di euro. Piano piano arriverà anche a 2 milioni… La riedizione di “Harry Potter e la camera dei segreti” ieri era quinto con 42 mila euro. I 20 milioni di euro, anzi quasi 21, incassati vent’anni fa non contano più.

Le sessantenni dei Parioli-Prati-Pinciano seguitano a andare a vedere Emma Thompson e il suo sbarazzino “Il piacere è tutto mio”, ieri sesto con 36 mila euro e un totale di 401 mila euro. Settimo il videogioco “Sword Art Online Progressive The Movie”: Scherzo of Deep Night” con 36 mila euro e un totale di 110 mila euro.

“War – La guerra desiderata” di Gianni Zanasi malgrado la coppia Edoardo Leo-Miriam Leone viaggia al 14° posto con mille spettatori e un totale di 101 mila euro. 20° il musical “The Land of Dreams” con 671 spettatori e un totale di 52 mila euro. Ora non ci resta che aspettare gli incassi di domani. Ma non facciamoci grandi illusioni.

