Marco Giusti per Dagospia

Al cinema, ieri, come era prevedibile, ha vinto “La Famiglia Addams 2” con 567 mila euro, anche se è risalito alla grande “Halloween Kills”, secondo con 426 mila euro con un totale di 1,4 milioni.

Terzo posto per “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar con 319 mila euro e quarto per “Venom: La furia di Carnage”, che totalizza la stessa cifra.

Solo quinto, quindi sceso ancora di un posto, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti con 266 mila euro e un totale di 663 mila euro.

Non è andata come doveva andare, anche se ai ragazzi sembra che sia parecchio piaciuto. E può aver perso un po’ di incassi, romanocentrico come è, per la chiusura del centro di Roma a causa del G20. Ma non sono certo le cifre sperate.

In America è ancora primo “Dune”, che vince il suo secondo weekend con 15 milioni di dollari e arriva a un totale americano di 69 milioni e globale di 269, senza Cina. Secondo posto, anche là, di “Halloween Kills” con 8, 5 milioni, malgrado le stroncature della critica.

Terzo “No Time To Die” a 7,78, seguito dall’emergente cartone animato giapponese “My Hero Academia: World Heroes’ Mission” con un inaspettato 6, 4 milioni.

Più bassi del previsto, invece, gli incassi di “Last Night in Soho” di Edgar Wright e di “Antlers” di Scott Cooper, solo 4, 1 milioni di dollari. In Cina, intanto “No Time To Die”, con un bel di restrizioni, arriva a 35 milioni di dollari per un totale globale ormai di 605 milioni.

