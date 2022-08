CIAK, MI GIRA! – IERI, A FERRAGOSTO, “NOPE” DI JORDAN PEELE È SCESO PARECCHIO. SEMPRE PRIMO, MA CON UN INCASSUCCIO DI 43 MILA EURO, 5.664 SPETTATORI PER 176 SALE. E’ LA VITA. MA È POSSIBILE CHE ROMA, HO DETTO ROMA, NON ABBIA UNA SALA IMAX DOVE VEDERE UN FILM PER BENE, MAGARI IN LINGUA ORIGINALE, MAGARI SENZA FINIRE PER FORZA IN UN CENTRO COMMERCIALE? SONO SEMPRE PIÙ CONVINTO CHE NUOVE SALE MODERNE PORTEREBBERO NON POCHI SPETTATORI. COME SONO CONVINTO CHE PORTEREBBE SPETTATORI FIDELIZZATI DELLE SALE ORIGINALI, CON DELLE LORO CARATTERISTICHE, COME ERANO UN TEMPO I NOSTRI VECCHI CINEMA…”

Marco Giusti per Dagospia

nope 2

Ieri, a Ferragosto, “Nope” di Jordan Peele è sceso parecchio. Sempre primo, ma con un incassuccio di 43 mila euro, 5.664 spettatori per 176 sale. E’ la vita. Oggi ho progettato di vederlo in Imax, visto che è girato in 70 mm, nell’unica sala romana attrezzata, cioè all’UCI Cinema di Porta di Roma, vicino all’Ikea. Un viaggio.

Ma è possibile che Roma, ho detto Roma…, non abbia una sala Imax dove vedere un film per bene, magari in lingua originale, magari senza finire per forza in un centro commerciale? Sono sempre più convinto che nuove sale moderne, con film proiettati bene, porterebbero non pochi spettatori al cinema.

cinema fiamma roma

Come sono convinto che porterebbe spettatori fidelizzati delle sale originali, con delle loro caratteristiche, come erano un tempo i nostri vecchi cinema, negli anni 60 e 70 cambiando città ogni anno, conoscevo le sale di mezza Italia…, altro che le sale tutte uguali da centro commerciale. Spero molto nel nuovo Fiamma, l’unica fiamma che mi piaccia, che è stato comprato dal Centro Sperimentale, dove sembra che una delle tre sale potrà proiettare in 70 mm.

nope 2 nope. nope nope 5 nope 3 nope