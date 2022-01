CIAK, MI GIRA – INCASSI, SI SA, MAGRISSIMI. PRIMO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, 50 MILA EURO, SECONDO “KING RICHARD” 42 MILA, TERZO “SCREAM” 31 MILA. NA TRISTEZZA, LO SO – PER FORTUNA CHE ARRIVA QUALCHE BUONA NOTIZIA DAL FESTIVAL DI BERLINO: UN SOLO FILM ITALIANO, MA BUONO, NEL CONCORSO PRINCIPALE, L’ALLEGRISSIMO “LEONORA, ADDIO” DI PAOLO TAVIANI COSTRUITO SUL VIAGGIO DELLE CENERI DI LUIGI PIRANDELLO CON FABRIZIO FERRACANE PROTAGONISTA. OTTIMA SCELTA. NON CREDO SIA ALLEGRISSIMO NEMMENO IL THRILLER “OCCHIALI NERI” DI DARIO ARGENTO CON ILENIA PASTORELLI IN VERSIONE CIECA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Incassi, si sa, magrissimi, anche se un filo più ricchi del giorno prima. Primo “Spider-Man: No Way Home”, 50 mila euro, secondo “King Richard” 42 mila, terzo “Scream” 31 mila, quarto “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo che scala un posto con 30 mila euro, quinto “Matrix Resurrections” con 29 mila euro. Na tristezza, lo so. Per fortuna che arriva qualche buona notizia dal Festival di Berlino diretto dall’italianissimo Carlo Chatrian (poi dicono che non abbiamo direttori bravi e giovani per i festival…).

Un solo film italiano, ma buono, nel concorso principale, l’allegrissimo “Leonora, addio” di Paolo Taviani costruito sul viaggio delle ceneri di Luigi Pirandello con Fabrizio Ferracane protagonista. Ottima scelta. Del resto il concorso della Berlinale vede 18 film provenienti da 15 paesi, quindi un film solo ci può benissimo stare.

una femmina film di francesco costabile

Non credo sia allegrissimo nemmeno il thriller “Occhiali neri” del maestro del brivido Dario Argento con Ilenia Pastorelli in versione cieca, che finisce invece nella sezione Berlinale Specials. Ci aspettiamo parecchio dall’incontro tra Argento e Ilenia, che nel frattempo ci ha riempito il televisore di una massa sterminata di film non proprio strepitosi.

Un altro film italiano, “Una femmina” di Francesco Costabile sempre con Fabrizio Ferracane tutto girato in Calabria, lo troviamo invece nella sezione Panorama. Certo Taviani e Argento non sono registi giovani, ma non possiamo che essere contenti della presenza dei loro film a Berlino.

Tra gli altri film in concorso quest’anno posso segnalare “Le passegers de la nuit” di Mikhael Hers con Charlotte Gainsbourg, “La ligne” di Ursula Meier con Valeria Bruni Tedeschi, “Rimini” del grande e crudelissimo Ulrich Seidl con Michael Thomas, “The Novellist’s Film” di Hong Songsoo, “Return To Dust” del cinese Li Ruijun, l’italo-francese “Alcarras” di Carla Simon, “Avec amour et achatments” di Claire Denis con Juliette Binoche e Vincent Lindon.

Tra le proiezioni speciali “A propos de Joan” di Laurent Larivière con isabelle Huppert, che verrà premiato con un Orso d’Oro alla carriera, “Good Luck to You, Leo Grande” con Emma Thompson e Darryl McCormack, il curioso “Incroiables mais vrai” di Quentin Dupieux con Alain Chabat e Léa Drucker, “The Outfit” di Graham Moore con Mark Rylance e Zoey Deutch.

Fra i grandi classici restaurati e recuperati, tra film di Jiri Menzel, Masahiro Shinoda, perfino “Notre musique” di Jean-Luc Godard, brillano “Mamma Roma” di Pier Paolo Pasolini con Anna Magnani e la grande opera rock di Ken Russell “Tommy” con Roger Daltrey, Ann Margret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton. Quanti anni sono che non vedete “Tommy”?

