CIAK, MI GIRA – INCURANTE DELLA PARTITA E DEL PRIDE CON ANNALISA E SCHLEIN CHE BALLAVANO ALLA FACCIA DI GIORGIA, BADANTE DI BIDEN, “BAD BOYS RIDE OR DIE” SALE NEGLI INCASSI A 214MILA EURO. IL QUARTO EPISODIO DELLA SAGA FRACASSONA CON IL COATTELLO WILL SMITH AFFONDA SIA I “ME CONTRO TE”, SIA IL POLPETTONE POCO DIGERIBILE DI LANTHIMOS, “KINDS OF KINDNESS”. VEDIAMO COSA ACCADRÀ MARTEDÌ, QUANDO USCIRÀ IN ANTEPRIMA IL POTENTE CARTOON DISNEY “INSIDE OUT”

Marco Giusti per Dagospia

Bad Boys Ride or Die

Incurante della partita della nazionale e perfino del Pride con Annalisa e Elly Schlein che cantavano e ballavano per il centro di Roma alla faccia di Giorgia che faceva la badante a Biden, “Bad Boys Ride or Die”, quarto episodio della saga fracassona con il manesco e coattello Will Smith e Martin Lawrence, sale negli incassi ieri a 214 mila euro, 25 mila spettatori in 355 sale per un totale di 579 mila euro e affonda sia “Me contro Te. Il film. Operazione spie”, 80 mila euro, 12 mila spettatori in 406 sale e un totale di 2, 1 milioni, sia il polpettone poco digeribile di Yorgos Lanthimos “Kinds of Kindness” con Emma Stone e Jesse Plemons, 61 mila euro, 8 mila spettatori in (addirittura) 430 sale per un totale di 830 mila euro.

me contro te. il film. operazione spie

Vediamo cosa accadrà quando martedì prossimo uscirà in anteprima il potente cartoon della Pixar/Disney “Inside Out 2” di Kelsey Mann che in America sta spaccando di brutto con 62 milioni di dollari incassati solo nel primo giorno di uscita, venerdì, con 4.440 sale. A questo punto si prevede un incasso epocale che vada ben oltre le previsioni di 80-90 milioni.

emma stone kinds of kindness

“Bad Boys 4” è secondo venerdì con 8, 5 milioni, un totale di 87 milioni e un globale di 138 alla sua seconda settimana. Ma il dato che mi ha stupito sugli incassi americani e internazionali è quello di “Challengers” di Luca Guadagnino che in due settimane è passato da un incasso globale di 96 milioni a un incasso davvero incredibile di 146 milioni di dollari, 14° posto in classifica del 2024, poco sotto “Furiosa”, che è un film da 200 milioni di budget e non da 55 milioni. Questi 50 milioni in più vengono dai mercati internazionale. Ma non capisco quali siano.

challengers

Resta il fatto che non so quanti registi italiani possano dire di avere incassato in questi anni con un film 142 milioni di dollari. Tra le altre nuove uscite vedo che “The Watchers – Loro ci guardano” di Ishona Shyamalan è quinto con 37 mila euro e un totale di 493 mila euro, “Animal Kingdom” di Thomas Cailley con Romain Duris è sesto con 29 mila euro e un totale di 74 mila, la seconda parte della serie Sky “L’arte della gioia” diretta da Valeria Golino con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino è settima con 25 mila euro e un totale di 65 mila.

The Watchers

Le prime due puntate dell’ultima stagione di “The Chosen”, la vita di Cristo per americani, sono all’ottavo posto con 22 mila euro e un totale di 44 mila euro. “Dall’alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane con Vanessa Scalera e Edoardo Pesce è al 15° posto con 6.761 euro, mille spettatori in cento sale. “Anna” di Marco Amenta è al 22° posto con 3.704 euro, 596 spettatori. “L’impero” di Bruno Dumont, grottesca versione di Star Wars ambientata in Normandia è al 26° posto con 2.712 euro e 436 spettatori. Ciao.

margaret qualley jesse plemons willem dafoe kinds of kindness CHALLENGERS CHALLENGERS CHALLENGERS