Marco Giusti per Dagospia

Mentre in America e in gran parte del mondo la guerra anche questo fine settimana è tra “Inside Out 2” della Pixar/Disney e “Cattivissimo me 4” della Illumination/Universal, il primo a 1 miliardo 28 milioni di dollari globali contro i 274 milioni di dollari globali del secondo, da noi “Inside Out 2” non ha praticamente rivali.

Anche se ormai seguita a scendere. Ieri era a 386 mila euro con 52 mila spettatori per un totale di 39 milioni 439 mila euro.

Lo segue a 58 mila euro l’horror con le suore indemoniate “Immaculate” di Michael Mohan con Sydney Sweeney fin troppo vestita e un bel po’ di attori italiani, Benedetta Porcaroli, Simona Tabasco, Dora Romano, Giorgio Colangeli, 58 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 105 mila euro. Va benino perché ci vanno le ragazzine fan di Sydney Sweeney dopo “Euphoria” e “Tutti tranne te”.

E’ anche l’unico horror americano che è uscito, mentre in America i sudori freddi li provocano new entries come “MaXXXine” di Ti West con Mia Goth, che vedremo a fine luglio, e “Longlegs” di Oz Perkins con Maika Monroe e Nicolas Cage, che vedremo addirittura a novembre.

Terzo posto per la commedia “Fly Me To The Moon” con Scarlett Johansson e Channing Tatum, 44 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 79 mila euro. La riedizione de “Il Signore degli anelli. La compagnia dell’anello” si ferma al quarto posto con 34 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 224 mila euro.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 9

Quinto posto per il fantascientifico per gattari “A Quiet Place. Giorno 1” di Michael Sarnoski con Lupita Nyong’o, 26 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 1 milione 19 mila euro. Il floppone western “Horizon. An American Saga. Parte Uno” è quinto con 9 mila euro e un totale di 253 mila euro. La seconda parte, prevista a agosto, non uscirà mi in sala. Almeno in America.

La prima parte, anzi l’Atto Uno di “Dostoevskij” dei fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi a caccia di un serial killer che scrive troppo, è nono con 8.388 euro di incasso e 1.105 spettatori. La seconda parte al 19° posto ha incassato 2.650 euro e ha avuto 41 spettatori. E’ andato bene? Insomma…

Ma è andato un filo peggio, 20° posto, “Non riattaccare” di Manfredi Lucibello con Barbara Ronchi. Mi dispiace. Ma non si può intitolare un film “Non riattaccare”…

