Marco giusti per Dagospia

In Italia “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è ancora primo in classifica con 245 mila euro, 31 mila spettatori con un totale di quasi 6 milioni (5.931). Lo insegue “Il robot selvaggio” della Dreamworks con 184 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 261 mila euro che cresceranno nel weekend.

Terzo, e piuttosto minaccioso, è “Iddu” di Piazza e Grassadonia, il mafia-movie dedicato a Matteo Messina Denaro e alla sua rete di amicizie che riuscirono a portare avanti così a lungo la latitanza con Elio Germano coi ray-ban che fa Iddu e Toni Servillo che fa l’infame di Castellammare di Stabia, 148 mila euro, 21 mila spettatori e 262 mila euro. Può crescere? Può battere “Joker2”? Lo capiremo.

Di certo ha staccato “Vermiglio” di Maura Delpero, quarto con 49 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 1 milione 455 mila euro e “My Hero Academia. You’re Next”, 27 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 52 mila euro. Ma se “Iddu” col suo capo dei capi mafioso può dar la scalata alla classifica italiana, in tutto il mondo la guerra è tra clown assassini.

La notizia è infatti che il piccolo horror indipendente girato 16 mm con effetti analogici “Terrifier 3” diretto da Damien Leone con David Howard Thornton come il terribile Art the Clown e Laura LaVEra, come la sua arcinemica, ancora viva dopo “Terrifier2”, su più mercati sta superando il poro “Joker2”. In Francia è primo da due giorni, il secondo con 35 mila spettatori. In Australia è solo quinto.

Ma in America, dove è uscito giovedì in anteprima con 2 mila schermi, e tanto di divieto ai 18 anni, forte di una bella sponda critica, battezzato B da Cinemascore contro il D di Joker, ha esordito con 2, 6 milioni di dollari, quindi ai livelli di “Saw2”, contro l’1,45 di “Il robot selvaggio” e l’1,13 di “Joker2”, mentre ieri, venerdì, dovrebbe averne incassati 7, 7 puntando a una prima settimana, in testa alla classifica americana di 15 milioni di dollari con 5 milioni di budget, lancio nazionale e internazionale compreso.

Per la piccola Cineverse che ha prodotto “Terrifier” è un successo senza precedenti. Non possiamo non pensare che il successo di “Terrifier3” sia una sorta di risposta al disastro di “Joker2”, ma anche una risposta al vero orrore che si vede tutti i giorni a Gaza e in Libano sui social. Da noi uscirà in anteprima a Halloween e il 9 novembre in sala.

